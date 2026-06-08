După ce statul a plătit subvenţii de zeci de milioane de lei, varza românească ajunge la gunoi, în timp ce magazinele vând variante de import. Fermierii lasă recolta să se strice, nemulţumiţi de preţurile oferite. Situaţia fenomen se repetă tot mai des în multe zone din ţară. În această situaţie, autorităţile ar putea cere producătorilor agricoli să restituie ajutorul primit, dacă nu vând o cantitate minimă de varză românească.

În ianuarie, fermierii din Lunguleţu, Dâmboviţa, au lăsat varza să îngheţe pe câmp, supăraţi din cauza preţului mic şi a cererii reduse.

După o jumătate de an, risipa se repetă în Olt. Producătorii distrug tone de varză din aceleaşi motive.

"Am băgat tocătoarea şi am tocat-o, pentru că nu am avut cui să o vindem. Aici am tocat undeva la 6 tone, dar mai am undeva 2 ha, acolo am tocat 30 de tone", a declarat Tudor Neagu, cultivator.

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Fermierii spun că nu pot intra în marile magazine

Fermierii se plâng că nu pot să îşi vândă marfa în marile magazine pentru că nu fac parte din asociaţii agricole care au livrări constante.

"Cerui 50 de bani şi îmi dă 30, ce facem? Să mai vindem? O aruncăm în câmp", a transmis Ion Negroiu, cultivator.

"Ce am vândut, am vândut cu 0,50 de bani kg, iar costul de producţie este de 1 leu/plantă", a adăugat Tudor.

"S-a cultivat mai mult decât ar fi fost necesar. Dacă avem supraproducţie, ajungem la acest fenomen", a explicat Ion Păunel, preşedintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt.

Varză aruncată pe câmp, în timp ce magazinele vând marfă din import

Fermierii nu au găsit nici cui să dea marfa pe degeaba. În acest timp, magazinele vând varză din import.

"Luăm de la turci, de la Spania, de unde vine, din alte părţi", a mai spus un agricultor.

"În primăvară, când noi am ieşit la începutul lui mai cu varza, se importa varză de Macedonia care era ambalată, paletată şi un pic mai ieftină decât a noastră", a subliniat Tudor Neagu.

Statul a plătit anul trecut subvenţii de peste 10 de milioane de lei fermierilor care au plantat varză. Deşi suntem pe locul doi în Uniunea Europeană la suprafaţa cultivată, trei din 10 verze vândute la noi sunt din străinătate. Valoarea importurilor a atins un record istoric de aproape 18 milioane de euro.