Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat miercuri, într-un răspuns oficial la raportul publicat marţi de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA, că executivul european respinge acuzațiile americane privind implicarea în alegeri și susține poziția României.

"Ancheta în ce priveşte TikTok este în continuare în desfăşurare, TikTok cooperează, au luat mai multe măsuri. Investigaţia nu a fost generată doar de Regulamentul privind serviciile digitale (DNS), ci şi ca urmare a cererii autorităţilor române şi a documentelor declasificate pe care le-am primit de la ele", a declarat Thomas Regnier.

"Cine poate reprezenta un risc pentru alegeri? Platformele online. Cine poate reprezenta un risc pentru copiii noștri? Platformele online. Cine poate amplifica conținut ilegal, conținut dăunător? Din nou, platformele online. Și aș putea continua la nesfârșit. Știm cu toții asta. Platformele online, vrem să le folosim, dar ele pot reprezenta clar un risc pentru cetățenii și societățile noastre. Tocmai de aceea Europa are legislație în acest sens. Și tocmai de aceea avem DSA", a completat purtătorul de cuvânt.

Regnier: Nu Comisia intervine în alegeri, ci platformele

"Ce permite DSA este ca, atunci când statele membre cer acest lucru (să dezbată despre o posibilă interferenţă) ceea ce a fost cazul, să organizăm mese rotunde. Acesta a fost și cazul în România, cu TikTok. Care este scopul acestor mese rotunde? Tocmai acela de a ne așeza la masă cu platformele și de a le spune: oameni buni, puneți-vă ordine în casă. Au loc alegeri aici. Nu este acceptabil ca algoritmii voștri să amplifice conținutul politic al unui partid, în timp ce, în același timp, să aplicați shadow banning și să reduceți vizibilitatea altora. Pentru că dacă faceți asta, voi sunteți cei care interveniți în alegeri. Așadar, nu Comisia intervine în alegeri, ci, din nou, platformele", a afirmat Regnier.

Într-un raport publicat marţi pe site-ul său, Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA a acuzat Comisia Europeană că interferează cu regularitate în alegerile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.

Potrivit raportului citat, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conţinutul înaintea alegerilor naţionale din Slovacia, Olanda, Franţa, Republica Moldova, România şi Irlanda, precum şi înaintea alegerilor europene din iunie 2024. Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate cu regularitate pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE.

În raportul comisiei americane se mai menţionează că cele mai agresive măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidenţiale din România din 2024, când Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur, câştigat de candidatul populist independent, puţin cunoscut, Călin Georgescu. Decizia a fost luată după ce serviciile de informaţii româneşti au susţinut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că "nu a găsit şi nici nu i s-au prezentat dovezi" care să susţină afirmaţia-cheie a autorităţilor române privind o interferenţă rusă, se mai menţionează în raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor din SUA.

