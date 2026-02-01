Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a proiectării Magistralei 4 între Eroii Revoluției și Progresul

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că proiectarea stațiilor de metrou de pe Magistrala 4, între Eroii Revoluției și Gara Progresul, va fi realizată exclusiv de firme românești reunite într-o asociere, informează News.ro.

Daniel Băluţă anunţă că lucrarea de extindere a magistralei 4 de metrou va fi realizată de consorţiul românesc Construcţii Erbaşu, Concelex şi BogArt.

"Începând de mâine dimineaţă, toate cele 14 noi staţii prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare. În decembrie a început proiectarea primului lot al acestui proiect, cel dintre Gara de Nord şi Eroii Revoluţiei. Acum am semnat ordinul de începere a lucrărilor similare şi pentru lotul al doilea, cel dintre Eroii Revoluţiei şi Gara Progresul", a anunţat, duminică, Daniel Băluţă.

Potrivit acestuia, proiectarea va dura cel mult 10 luni, iar realizarea acestei magistrale, pe o lungime de 11 kilometri, va decongestiona traficul pe bulevardele centrale din Capitală, viitoarea magistrală urmând ca traversa sectoarele 1, 4 şi 5 şi ajunge în comuna Jilava din Ilfov.

"Garantez că începerea acestor lucrări nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap", dă asigurări primarul sectorului 4.

Acesta a precizat că extinderea magistralei de metrou are şi "un impact economic puternic", lucrările implicând 5612 locuri de muncă "bine plătite" în etapa de execuţie şi 901 locuri de muncă permanente după finalizarea proiectului. Investiţia va fi de 3,5 miliarde de euro, fonduri europene atrase de echipa de la Primăria Sectorului 4.

Se estimează că, din 2040, noua magistrală va aduce 58,6 milioane de călătorii suplimentare anual. Băluţă şi-a exprimat bucuria pentru că un consorţiu românesc a câştigat contractul pentru investiţia pe care edilul a catalogat-o drept istorică.

Directorul Construcţii Erbaşu, Cristian Erbaşu, a declarat că magistrala este "cel mai reprezentativ proiect" din portofoliul companiei care este liderul asocierii.

"Putem spune în acest moment că cele mai complexe lucrări de construcţii din România şi, sper, eu în viitor şi din afara României pot să fie executate de companii româneşti.(...) Iată că se poate să fi concurenţi pe proiecte mai mici, dar pe proiecte foarte mari, cum este acesta, să fim împreună", a afirmat Erbaşu, care se arată sigur că lucrarea va fi "un succes".

Omul de afaceri a atras atenţia că este nevoie de asigurarea bugetului, amintind că, pe lângă fondurile europene, este nevoie şi de cofinanţare are depăşeşte nivelul posibilităţilor primăriei de sector.

În replică, primarul Daniel Băluţă a amintit că Guvernul României şi-a luat angajamentul de a susţine financiar cofinanţarea pentru această lucrare, iar contractul de finanţare este deja semnat.

Lucrările de execuţie sunt estimate a începe într-un an, ele urmând a demara din mai multe puncte unde vor fi amplasate forezele.

