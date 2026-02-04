Amendament pentru ca pacienţilor cronici să le fie plătită şi prima zi de concediu medical

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a depus un amendament la OUG nr. 91/2025, astfel încât pacienților cronici să le fie plătită și prima zi de concediu medical. Liberala afirmă că amendamentul corectează o nedreptate și protejează nu doar bolnavii de cancer, ci și pe cei bolnavi de diabet, de anumite boli cardiovasculare, respiratorii, neurologice, autoimune, de boli renale cronice și de boli rare. Senatoarea a declarat că, în ultimele săptămâni, în mai multe ședințe ale conducerii liberale, a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan să corecteze această greșeală și, pentru că nu a reușit, în ședința Biroului Politic Național de luni a anunțat că va depune acest amendament.

"Astăzi am depus un amendament la Ordonanţa de urgenţă nr.91/2025, ordonanţă care instituie, în practică, neplata primei zile de concediu medical. Mai precis, am propus ca pacienţilor cronici să le fie plătită prima zi de concediul medical. Fiindcă astăzi e Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, am depus acest amendament cu gândul la cei peste 100.000 de români care au fost diagnosticaţi cu cancer anul trecut, la cei peste 500.000 de români diagnosticaţi cu cancer, care duc cea mai grea bătălie a vieţii lor. Vreau să îi asigur că le sunt alături, să îi îndemn să aibă curaj, să nu îşi piardă speranţa şi încrederea în Dumnezeu", spune senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, într-o postare pe Facebook.

Pauliuc afirmă că amendamentul său corectează o nedreptate şi protejează nu doar bolnavii de cancer, ci şi pe cei bolnavi de diabet, de anumite boli cardiovasculare, respiratorii, neurologice, autoimune, de boli renale cronice, de boli rare.

"Sunt oameni care nu 'aleg' să lipsească de la muncă, ci se luptă, zi de zi, cu boala şi cu tratamente recurente. Este vorba de persoane care au o boală de lungă durată (luni/ani), de obicei cu evoluţie lentă sau recurentă, care necesită tratament şi monitorizare constantă şi care poate avea episoade de agravare. Nu e vorba de o viroză trecătoare, ci de afecţiuni care ţin omul în sistemul medical pe termen lung", explică Pauliuc.

Pauliuc i-a cerut lui Bolojan să corecteze "această greşeală"

Ea menţionează că "a intrat în politică pentru a face lucruri bune pentru oameni, iar această ordonanţă trece o linie roşie pe care ea, ca politician, nu o poate accepta şi anume să pui povara 'economiilor' pe umerii celor oamenilor bolnavi".

"În ultimele săptămâni, în mai multe şedinţe ale conducerii liberale, am încercat să îl conving pe domnul prim-ministru să corecteze această greşeală. Am argumentat simplu: guvernarea nu e doar despre tabele, deficit şi Excel, ci despre echilibru, responsabilitate şi grijă faţă de cei care nu mai au de unde să taie. Văzând că nu am reuşit, în şedinţa Biroului Politic Naţional de luni am anunţat că voi depune acest amendament. Şi l-am depus: prevederea privind diminuarea cu o zi a indemnizaţiei de boală nu trebuie să se aplice persoanelor diagnosticate şi aflate în evidenţe cu boli cronice", arată senatoarea PNL.

"O zi în minus", o lovitură directă în demnitate

Pauliuc mai subliniază că "este o măsură de bun-simţ şi de dreptate şi o corecţie ţintită, verificabilă, care apără oameni pentru care 'o zi în minus' nu e un detaliu contabil, ci o lovitură directă în demnitate şi în şansa de a-şi continua tratamentul".

"De aceea, îi invit pe colegii mei din Partidul Naţional Liberal, dar şi pe parlamentarii din toate celelalte partide, să susţină adoptarea amendamentului. În faţa suferinţei, politica nu are voie să se împartă în tabere. România are nevoie de reforme şi de rigoare, dar nu cu preţul umilirii celor bolnavi. Politica se face cu echilibru şi cu inimă, nu doar cu cifre reci", afirmă Nicoleta Pauliuc.

