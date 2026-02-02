De Valentine's Day, cluburile şi restaurantele de cinci stele se transformă în scene ale seducţiei. Pregătesc programe speciale, cu dansuri senzuale, cabaret strălucitor şi cine memorabile.

De Valentine's Day, cupidon îşi aruncă săgeţile prin cluburi.

"Am pregătit o seară specială pentru a celebra dragostea. Show de cabaret adaptat pentru seara Îndrăgostiților, muzică live și multe surprize, cum ar fi un desert personalizat și un cocktail special, signature pentru seara asta de Valentine's Day. Suntem aproape fully-booked, mai avem doar câteva mese rămase", a transmis Georgiana, manager de restaurant.

Show-uri spectaculoase, deasupra meselor

Seara începe cu un moment spectaculos: din tavan va coborî un cuplu de acrobați. Cei doi vor face magie, vor dansa suspendați, într-un show despre iubire și emoție. Toată coregrafia se întâmplă chiar deasupra meselor.

Zeul iubirii împarte inimioare şi prin hotelurile de cinci stele şi restaurantele de lux. Adina si Marius şi-au rezervat deja seara.

"Am ieșit cu ocazia aniversării noastre de șase luni. Și ne-a plăcut foarte tare restaurantul încât am făcut o rezervă aici și pentru Valentine's Day dacă am prins ocazia. Am spus să facem ceva diferit și să ieșim în oraș, să ne simțim bine", a povestit un îndrăgostit.

"Ziua Îndrăgostiților pentru mine este în fiecare zi. Ar trebui să te iubești mereu nu doar de Ziua Îndrăgostiților nu ar trebui să ne uităm în buzunar. Este o zi foarte frumoasă și ar trebuit sărbătorită", a spus altă persoană.

Meniuri create special pentru seara îndrăgostiților

Iar meniul e şi el creat… cu toată inima.

"Meniul va fi unul mai extravagant. Pentru starter, un carpaccio de caracatiță, pentru fel principal, un mușchi de vită cu un piure de țelină. dar în mod special o să avem un desert pe care ne bazăm de Valentine’s Day care se va baza mult pe ciocolată belgiană, mult aur și catifea. O să fie ceva ieșit din comun", a explicat Marin Florin, chef bucătar.

Curajoşii repetă pentru marele DA de Ziua Îndrăgostiților.

Evenimente pentru toate gusturile

"Vom avea o petrecere adults-only, pentru că de Valentine's day, să fim serioși, vrem să petrecem fără copii și vrem să ne distram", a precizat Andreea.

"Decorul o să fie oarecum în ton cu Ziua Îndrăgostiților, pentru că ideea acestei nunți este să meargă pe un stil minimalist. Asta încercăm și noi să facem, să-i facem să se îndrăgostească de experiența pe care o vor trăi și mai mult decât atât să rămână cu ceva în suflet și în minte, prin amintirile pe care le vom crea", a declarat Lucian, organizator de eveniment.

Sunt petreceri şi pentru cei care nu sunt într-o relaţie, dar deschişi să-şi găsească jumătatea.

