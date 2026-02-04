Replica lui Nicușor Dan la raportul SUA: Ingerinţa Rusiei în alegerile din România evidențiată de NATO, UE, UK

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA. El a precizat că referirile din document la adresa ţării sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Nicuşor Dan a mai afirmat că, indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale în faţa unei ameninţări asimetrice, bazat pe evaluările instituţiilor de securitate naţională şi pe autoritatea Curţii Constituţionale a României. Şeful statului a amintit că ingerinţele Federaţiei Ruse în procesele electorale din ţările europene, inclusiv din România, au fost evidenţiate şi de rapoarte oficiale ale Uniunii Europene, NATO şi Guvernului Marii Britanii.

"România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Referirile la alegerile prezidenţiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive şi reflectă doar parţial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă şi nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În acelaşi timp, chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe reţele de influenţă ascunsă, a prevenit şi a eliminat zeci de mii de conturi şi interacţiuni false şi a interzis sute de conturi care imitau candidaţi la preşedinţie", arată preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj pe Facebook.

Decizia de anulare a alegerilor, "act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale"

Şeful statului arată că, "indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale în faţa unei ameninţări asimetrice, bazat pe evaluările instituţiilor de securitate naţională şi pe autoritatea Curţii Constituţionale a României".

"Decizia CCR s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalităţii de şanse între candidaţi şi vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat prin utilizarea netransparentă şi ilegală a tehnologiilor digitale şi a inteligenţei artificiale, precum şi prin finanţarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online", subliniază preşedintele.

Ingerinţele Rusiei, evidenţiate în rapoarte oficiale ale NATO, UE şi UK

Potrivit lui Nicuşor Dan, "ingerinţele Federaţiei Ruse în procesele electorale din ţările europene, inclusiv din România, au fost evidenţiate şi de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene şi Guvernului Marii Britanii".

"Imixtiunea malignă a Federaţiei Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democraţiile europene, demers care se derulează de mulţi ani sub forma unui veritabil război hibrid. România este o democraţie puternică, în care deciziile instituţiilor responsabile luate conform Constituţiei şi legilor în vigoare sunt şi trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparenţă, libertate de exprimare şi corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, ca şi angajamentul faţă de toţi aliaţii şi partenerii noştri strategici", mai declară preşedintele României.

SUA acuză CE de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic.

"Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară", adaugă Comisia Juridică.

