Căldura sufocantă e un test de rezistență. Mai ales pentru cei care nu au luxul aerului condiționat. Curieri, șoferi, comercianți, sau muncitori în construcții. Pe stradă se simt ca într-un cuptor, iar fiecare oră de muncă vine cu un preț în plus. În timp ce orașul caută umbră, ei trebuie să se adapteze şi să reziste.

"E greu, într-un cuvânt. Lucrăm parţial, lucrăm până la 12, luăm pauză două ore. Suportăm, ce să facem. Mai luăm pauze, avem apa de la firmă. Este ok, nu putem să muncim constant", spun doi muncitori pe şantier.

Munca nu se opreşte când vine canicula. În oraș, fiecare își negociază cu arşiţa propriul program.

"La unu mă duc acasă, mănânc, dorm până trei şi după aia mai stau iar până la opt", explică un taximetrist.

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Angajatorii sunt obligați să le asigure salariaților condiţii

În zilele cu temperaturi extreme, angajatorii sunt obligați să le asigure salariaților apă, pauze la umbră și condiții de lucru adaptate. Dacă inspectorii de muncă descoperă nereguli, sancțiunile pot ajunge până la 2.500 de lei.

Nu e o opțiune. E obligaţie prin lege. Iar cei mai expuși sunt cei care lucrează direct sub soare: în construcții, agricultură, turism sau serviciile de urgență.

"Angajatorii care au lucrători care-şi desfăşoară activitatea în aer liber trebuie să se asigure că ameliorează condițiile de lucru ale acestora, prin alternarea efortului dinamic, prin efort static la umbră sau ventilat, prin asigurarea a cel puţin 2 litri de apa minerală pe persoană, sau eşalonarea pe două perioade, dimineaţa şi după-masă", explică Răzvan Dumitru, ITM Dolj.

Pentru că, spun medicii, corpul cedează. Deshidratare, epuizare termică, insolație. Ne scade atenția, viteza de reacție, iar riscul de accidente crește.

"Expunerea organismului pe perioade îndelungate produce tulburări la nivelul sistemului nervos. Scade tensiunea, creşte frecvenţa cardiacă. De asemenea, apar alte manifestări, greaţă, vărsături, apar crampe musculare. Se pierde foarte multă apă, dar odată cu ea şi electroliţi. Trebuie să prevenim mai degrabă decât să tratăm astfel de manifestări", spune Cristiana Geormaneanu, UPU Dolj.

Potrivit Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, unul din cinci angajați din Europa lucrează în condiții de căldură excesivă.