Hanami, sărbătoarea florilor de cireş, a adunat sute de oameni în Bucureşti. Iubitorii culturii nipone au vrut să trăiască pe pielea lor experinţa obiceiurilor tradiţionale. Cei care au vrut să se relaxeze printre copacii înfloriţi au participat la ceremonia ceaiului, iar cei care au vrut o experienţă mai dinamică s-au bucurat de spectacolele de arte marţiale. Grădina japoneză din parcul Herăstrău este cea mai mare din Europa.

Cu flori roz sau albe, sakura, cireşii japonezi, sunt vedetele incontestabile ale parcului Herăstrău. Unii vizitatori au făcut un picnic printre copacii înfloriţi. "Am venit cu tot, mâncare, prieteni, pătură, tot. Foarte curat, exact ca în Japonia şi foarte mulţi oameni fericiţi", au spus participanţii la eveniment.

"Festivalul nu este doar despre flori, ci mai ales despre cultura japoneză. M-am conformat şi eu şi am îmbrăcat o Yukata, un costum tradiţional japonez care se poartă în perioada primăverii. Toate vizitatoarele care au ajuns astăzi aici au putut îmbrăca un astfel de costum pentru că organizatorii l-au oferit gratuit", transmite Ana Grigore, reporter Observator.

Grădina japoneză a găzduit şi ateliere care să-i atragă pe trecători. Ceremonia ceaiului, ikebana, arta decoraţiunilor florale, şi artele martiale au atras cel mai mult atenţia privitorilor. Vizitatorii au învăţat şi să facă origami, să decoreze obiecte şi să se perfecţioneze la caligrafia japoneză

"Hanami este un fel de obicei al japonezilor. Japonezii organizează o petrecere sub florile de cireşi. Este foarte impresionant că sunt atâţia iubitori români de cultură japoneză şi de fiecare dată se adună mulţi voluntari români de cultură japoneză", a declarat Hiroshi Kudo, consilierul Ambasadei Japoniei în România.

Recent, Primăria Capitalei a plantat încă 24 de cireşi japonezi, astfel, grădina din Herăstrău a depăşit-o pe cea din Stockholm şi a ajuns cea mai mare din Europa. Doar Bonn-ul şi Amsterdamul au mai mulţi sakura decât noi, dar acolo sunt împrăştiaţi prin parcuri sau pe străzile metropolelor. Primăria Capitalei vrea să renoveze grădina cu ajutorul unui peisagist japonez.

"Ceea ce am vorbit cu ambasadorul Japoniei a fost să ne retrimită un specialist în peisagistică din Japonia astfel încât să ne îndrume cu ce tipuri de lucrări să continuăm care să ţină cont de arta grădinilor japoneze şi sper ca pe parcursul acestui an să primim vizita unui astfel de specialist din Japonia care să ne ajute să reîmprospătăm grădina japoneză", a declarat primarul Ciprian Ciucu.

În plus, municipalitatea are în plan să modernizeze întreg parcul Herăstrău.

