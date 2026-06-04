Scandal curat murdar în Capitală! Sectorul unde este amplasat cartierul de business şi unde locuiesc românii cu cele mai mari venituri ar putea fi îngropat în gunoaie. O dispută între primărie şi firma de salubrizare riscă să transforme zona într-un focar de infecţie, cum s-a întâmplat şi acum cinci ani.

Coşmarul celor peste 260.000 de oameni din Sectorul 1 s-ar putea repeta în mai puţin de o lună. Localnicii îşi amintesc şi acum oroarea din 2021.

Reporter: Cât a stat gunoiul pe străzi în acea perioadă?

Localnic: În jur de 2 săptămâni, 3 săptămâni. Erau şi şobolani, din ce îmi amintesc. La mine la bloc se plimbau, băteau pas de defilare prin spatele blocului.

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"Gândaci, şobolani, mizerie, pute! Rău. [...] Sperăm să nu!", povesteşte un alt localnic.

Contractul expiră la finalul lunii iunie

Contractul dintre firma de salubrizare şi primăria Sectorului 1 expiră la finalul acestei luni, după ce compania nu a respectat promisiunea pe care o făcuse.

"Şi anume să construiască o staţie de sortare pentru S1, de care să beneficieze Sectorul 1. [...] Nu avem această staţie de sortare", spunea primarul Sectorului 1, George Tuţă.

Firma de salubritate a dat primăria în judecată. Susţine că are staţia de sortare

Ca sancţiune, primăria a redus durata contractului încheiat iniţial pentru 25 de ani. Firma de salubritate a dat însă în judecată primăria - susţine că are staţia de sortare, deşi nu vrea să comunice unde.

"Noi, Romprest, am îndeplinit şi această obligaţie din actul adiţional, având în proprietate staţia de sortare. E foarte simplu. [...] Cerem în instanţă să se constate că acest contract trebuie să continue până în 2033", a spus avocatul firmei de salubritate, Iancu Toader.

Până la verdictul instanţei, administraţia locală caută soluţii pentru ca cel mai mare sector din Capitală să nu fie sufocat de gunoaie.

"Primăria Sectorului 1 are în plan să delege serviciile de salubritate către două firme, una privată şi una care să funcţioneze în subordinea consiliului local. Riscul este ca procedurile de achiziţie publică pentru această modificare să fie atacate, situaţie în care locuitorii Sectorului 1 ar putea să rămână fără servicii de ridicare a gunoiului", a explicat reporterul Observator Andreea Milea.

"Am invitat companii care au astfel de activităţi autorizate pentru a asigura continuitatea serviciului începând cu luna iulie. [...] Este un contract care are un buget anual. 160 de milioane de lei", a mai spus George Tuţă.

Avocatul firmei de salubrizare va ataca licitaţiile publice

Avocatul firmei de salubrizare anunţă că va bloca toate încercările primăriei de a găsi soluţii pentru ridicarea gunoaielor.

Reporter: Veţi ataca aceste licitaţii publice?

Iancu Toader: Evident. […] Contractul cu Romprest este în vigoare.

Şansele de a cădea la o înţelegere sunt mici. Primăria Sectorului 1 are şi 300 de milioane de lei datorie la firma de salubrizare.