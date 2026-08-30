Prezentare de modă inedită, aseară, la Târgu Mureș. Și nu pe un podium, așa cum ne-am aștepta, ci chiar în mijlocul naturii, în apropierea animalelor sălbatice. Ţinute spectaculoase, muzică și dans, toate au transformat evenimentul într-un adevărat spectacol, cu un decor pe care cu greu l-am putea găsi într-o sală de prezentare.

Aşa a arătat aseară padocul leilor de la Grădina Zoologică din Târgu Mureş. Tot spaţiul s-a transformat într-un adevărat podium, pentru zeci de modele. Îmbrăcate în ţinute viu colorate, din materiale sustenabile, fiecare model a defilat sub privirile atente ale vizitatorilor. "Este a doua ediţie, deja, a acestei prezentări de modă inedite, într-un ambient absolut unic, putem să zicem în Europa", a declarat Soos Zoltan, primar Târgu Mureș.

"Noi am preluat un model al grădinii zoologice olandeze şi mergem cu acest concept şi filozofie", a declarat Szantho Janos, director grădină zoologică Târgu Mureș. La finalul prezentării de modă, cei care au avut răbdare s-au bucurat şi de un concert. Organizatorii îşi propun ca acest eveniment să devină o tradiţie a oraşului.