Satul în care toţi localnicii folosesc acelaşi Citroen din '96. Se programează pe Telegram

Locuitorii unui sat din Franța au găsit o soluție simplă pentru lipsa transportului public: împart o mașină veche de 30 de ani.

Într-un mic sat din Franța, unde transportul public este aproape inexistent, locuitorii au găsit o soluție simplă și ieftină pentru a se putea deplasa în localitățile din apropiere: împart aceeași mașină. Este vorba despre o Citroen ZX din 1996, oferită gratuit comunității, pe care aproximativ 40 de oameni o folosesc atunci când au nevoie să ajungă în orașele din zonă, scrie presa franceză.

O mașină pentru 600 de oameni

Inițiativa a apărut în Pont-de-Barret, o comună cu aproximativ 600 de locuitori din departamentul Drome, unde oamenii s-au confruntat cu o problemă întâlnită în multe zone rurale din Franța: lipsa unor mijloace de transport care să îi ajute să ajungă la medic, la cumpărături sau în localitățile mai mari din apropiere.

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În prezent, aproximativ 40 de locuitori folosesc mașina pusă la dispoziția comunității, iar sistemul este cât se poate de simplu. Cei care vor să o folosească verifică disponibilitatea pe un grup de Telegram și își rezervă mașina pentru perioada în care au nevoie de ea.

Cheia nu este ascunsă într-un sistem sofisticat de acces, ci se află la barul din sat, deschis între orele 7:00 și 22:00. În mașină există și un carnet în care fiecare utilizator își trece kilometrajul la finalul călătoriei.

Cât costă să folosești mașina

O călătorie costă 25 de cenți pe kilometru, iar benzina este inclusă, astfel încât suma plătită acoperă costurile de utilizare ale mașinii.

Iar faptul că automobilul este vechi nu pare să fie o problemă. Din contră, Citroen ZX are cutie de viteze automată, ceea ce o face mai ușor de condus inclusiv pentru oamenii care nu mai sunt obișnuiți să se afle frecvent la volan.

Mașina a ajuns în comunitate după ce a fost oferită gratuit comunei de bunicul unuia dintre localnici. În loc să fie abandonată sau vândută, aceasta a primit astfel o a doua viață și a devenit un mijloc de transport pentru zeci de oameni.