La Craiova sunt pe ultima sută de metri pregătirile pentru Târgul de Crăciun care se va deschide peste 3 săptămâni. Bulgari, sârbi, cehi sau nemţi şi-au rezervat de luni bune cazarea în Bănie. Dincolo de luminile sărbătorilor, îi așteaptă un oraș încărcat de istorie, cu clădiri de poveste și locuri care merită admirate.

Camerele de hotel au fost rezervate încă din ianuarie, în weekendurile din perioada cât va fi deschis târgul de crăciun, e un noroc chior să mai găseşti vreun loc de cazare în oraş.

"O prietenă vine tocmai din Italia, şi-a închiriat deja o cameră la hotel în Craiova, stă perioada 29 decembrie - 4 ianuarie. Vine special din Italia cu cei patru copii şi cu soţul", a declarat o femeie.

Turiştii străini vin special pentru târgul de Crăciun din Craiova

Străinii şi-au făcut din vreme planuri pentru sărbători la Craiova. Bulgarii ajung repede cu maşina. Sârbii, cehii sau germanii au zboruri directe.

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"Târgul de Crăciun din Craiova nu este singurul obiectiv pe care ne-am dori ca cei care ne vizitează să îl ia în calcul. Aceştia pot găsi începând de la clădiri de cultură ce au fost foarte frumos reabilitate. Aici mă gândesc la muzeul exilului românesc, la casa Elena Farago sau biblioteca franceză, pe lângă obiectivele foarte cunoscute, cum ar fi muzeul de artă sau Casa Băniei", a explicat Irina Butnariu, agent de turism.

Cât costă o noapte de cazare în Craiova în perioada Târgului de Crăciun

"O astfel de cameră, într-un hotel ca al nostru, de trei stele, începe de undeva de la 60 de euro, pentru o noapte de cazare cu mic dejun - single, ajunge undeva la 84 de euro pentru o familie cu un copil mic, însă aceste preţuri pot varia în funcție de gradul de solicitare din perioada respectivă", a subliniat Laura Patru, manager hotel de 3 stele.

Cei care nu mai prind loc la hotel au de unde alege: apartamentele în regim hotelier sunt mai încăpătoare și au şi toate cele de trebuință. Sigur, nu sunt tocmai ieftine.

"Preţurile pentru apartamentele cu un dormitor pornesc de la 500 de lei pe noapte, iar cele cu două dormitoare pornesc de la 900 de lei pe noapte", a precizat Adriana Mitra, manager aparthotel.

Târgul de Crăciun aduce turişti la Craiova inclusiv în afara sezonului de iarnă

"Este un lucru pozitiv, din punct de vedere turistic, fiind o zonă în care turismul pe perioada verii lipseşte cu desăvârşire. În urma târgului am observat că chiar şi în perioada verii au început şi mai vin turişti", a spus o localnică.

"Ţinutul Elfilor" îşi deschide oficial porţile pe 13 noiembrie şi nu le închide decât după Revelion.