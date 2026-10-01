LOTO 6/49 joi 1 octombrie 2026. Numerele câștigătoare de azi

Joi, 1 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 27 septembrie, Loteria Română a acordat peste 28.400 de câştiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,13 milioane de lei (peste 2,11 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,33 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,22 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 247.000 de lei (peste 46.800 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 75.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,95 milioane de lei (peste 370.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 466.000 de lei (peste 88.400 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare