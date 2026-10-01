Un bărbat de 58 de ani din Dumbrava Roșie, județul Neamț, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-ar fi înjunghiat soția în picior, în urma unui conflict izbucnit din cauza băuturii. Femeia, în vârstă de 57 de ani, a suferit un șoc hemoragic și a murit.

Bărbat din Neamț, reținut după ce și-a ucis soția. Cum a încercat să își ascundă urmele - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 29 septembrie, în jurul orei 18.00, la locuința celor doi. Bărbatul ar fi luat un cuțit și și-ar fi înjunghiat soția în piciorul stâng.

Leziunea i-ar fi provocat victimei o hemoragie severă, iar la scurt timp femeia a murit.

După incident, bărbatul ar fi ascuns cuțitul și ar fi încercat să șteargă urmele faptei.

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În aceeași seară, în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost sesizați prin 112 chiar de bărbat, care a anunțat că soția sa a decedat la domiciliu. Acesta le-ar fi spus că soția sa s-ar fi accidentat.

Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul femeii.

Ulterior, bărbatul ar fi plecat din Dumbrava Roșie și s-ar fi dus la domiciliul fiicei sale, în municipiul Piatra-Neamț.

Polițiștii l-au depistat pe 30 septembrie, în jurul orei 14.10, și l-au dus la sediul poliției pentru cercetări.

Procurorul criminalist a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri cauzatoare de moarte.

Este al 30-lea caz de femicid de anul acesta și al doilea din Neamț din ultima săptămână.