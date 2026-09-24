LOTO 6/49 joi 24 septembrie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 24 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 20 septembrie, Loteria Română a acordat peste 25.500 de câştiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,53 milioane de lei (peste 1,81 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 970.100 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,67 milioane de lei (peste 1,45 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 126.600 de lei (peste 24.000 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 28.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,7 milioane de lei (peste 324.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 121.800 de lei (peste 23.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 438.200 de lei (peste 83.200 de euro.

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare