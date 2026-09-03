LOTO 6/49 joi 3 septembrie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 3 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 august, Loteria Română a acordat 23.107 câștiguri în valoare totală de peste 1,93 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,98 milioane de lei (peste 757.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,49 milioane de lei (peste 854.500 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 575.300 de lei (peste 109.400 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 763.700 de lei (peste 145.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 875.000 de lei (peste 166.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 105.900 de lei (peste 20.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 397.300 de lei (peste 75.500 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare