Primele victime ale caniculei în Iaşi: 19 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Sfatul medicilor

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Sturdza" anunță că 19 persoane din Iași au avut nevoie de ajutor medical din cauza stărilor de leşin pe fondul caniculei, asociate cu alte afecţiuni, potrivit Agerpres.

Cele mai multe intervenții, respectiv 16, au fost asigurate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, în timp ce alte trei cazuri au fost preluate de echipajele SMURD.

"În urma evaluărilor medicale, cinci persoane au refuzat transportul la spital, 11 au fost transportate de ambulanțele SAJ, iar alte trei au fost duse la unități medicale de echipajele SMURD", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa.

Totodată, alte cinci persoane au primit îngrijiri din partea Serviciului Voluntar de Ambulanță, fără a fi necesară intervenția echipajelor din sistemul integrat de urgență.

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Ce recomandă medicii

"În cazul apariției unor simptome precum amețeală, slăbiciune, stare de leșin, dureri de cap, greață sau dificultăți de respirație, solicitați imediat ajutor medical, iar în situațiile de urgență apelați serviciul național de urgență 112. Evitați deplasările în intervalul orar 11:00 - 18:00, purtați haine lejere, deschise la culoare și acoperiți capul cu pălării sau șepci. Consumați suficiente lichide, chiar și în lipsa senzației de sete. De asemenea, evitați consumul de alcool și băuturi cu un conținut ridicat de cofeină sau zahăr și cofeină. Petreceți cât mai mult timp în spații răcoroase sau climatizate", a transmis Georgică Onofreiasa.

Acesta a avertizat că temperaturile foarte ridicate pot avea consecințe grave asupra sănătății, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice.

"Nu lăsați niciodată copii, persoane dependente sau animale de companie în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute. Asigurați-vă că persoanele vulnerabile sunt hidratate corespunzător, evită expunerea la soare și beneficiază de condiții adecvate de răcorire. Părinții sunt sfătuiți să limiteze timpul petrecut de copii în aer liber în orele de vârf și să urmărească permanent apariția semnelor de epuizare termică", a precizat Onofreiasa.

În același timp, pompierii atrag atenția că, pe fondul vegetației uscate și al temperaturilor extreme, riscul producerii incendiilor de vegetație este foarte ridicat.