Șofer fără permis, băut și cu două persoane în portbagaj, prins de polițiști în Argeș

Un bărbat de 32 de ani, din județul Teleorman, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea fără permis, sub influența alcoolului și transporta șapte persoane într-un autoturism, dintre care două se aflau în portbagaj.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 spre 5 septembrie, în jurul orei 01:00. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Rociu au oprit autoturismul pe DJ 659, în comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul nu figurează ca deținător de permis de conducere. Totodată, acesta prezenta indicii privind consumul de alcool.

În autoturism se aflau șapte persoane, printre care doi minori. Două dintre persoane au fost găsite în portbagajul mașinii.

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Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, urmând ca analizele să stabilească alcoolemia și dacă sunt întrunite condițiile pentru răspunderea penală.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Șoferul a fost sancționat contravențional și pentru nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor.

În plus, verificările au arătat că autoturismul nu avea o poliță RCA valabilă. În consecință, polițiștii au reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru dispunerea măsurilor legale.