Dacă sunteți pasionați de cai putere si motoare turate, aveți ce vedea astăzi pe circuitul din Mureș. 70 de piloți din România se vor lupta în Campionatul Național de Drift. Miza este uriașă în clasa Pro, acolo unde diferențele din clasament sunt mici, iar orice mişcare poate schimba podiumul înaintea ultimei etape, programată în luna octombrie, la București.

După 2 zile de spectacol, 70 de piloţi se aliniează la start pe cel mai mare circuit auto-moto din România. Pe lângă piloții români, la Mureş sunt așteptați participanţi din mai multe țări din Europa de Est. "În total, depăşim undeva la 50.000 de cai putere. Avem parte de o vreme foarte frumoasă, avem spectacol din partea drifterilor, copiii de la clasa kids fac deja battleuri senzaţionale", a declarat Denis Manea, organizator.

Miza principală este lupta pentru titlul clasei Pro, unde clasamentul este condus de Cristian Tauru. "Luptăm pentru titlu, lupta este foarte strânsă. Sunt undeva la 20 de puncte diferenţă între mine şi Iliev. Sperăm că reuşim să facem ca să ţinem lupta activă şi să mergem şi la ultima etapă", a declarat Cristian Tauru, pilot de drift. Pe poziția secundă se află bulgarul Iskren Iliev, în timp ce Andrei Cristea ocupă locul al treilea cu 231 de puncte.

"Problema este că locul 4 este foarte aproape de noi. Locul doi este şi el foarte aproape de noi şi locul unu nu este de neatins. Speranţa este să reuşim şi noi un podium la Campionatul Naţional", a declarat Andrei Cristea, pilot de drift. Astăzi vor avea loc confruntările decisive, urmând să fie stabiliți câștigătorii etapei înaintea finalei de pe 4 octombrie de la București.