Un pensionar din Bucureşti, cu un venit de 1.500 de lei, câștigă încă 1.000 de euro pe lună fără să muncească

La 74 de ani, un pensionar din București are o pensie de doar 1.500 de lei, dar reușește să obțină lunar încă aproximativ 1.000 de euro fără să mai muncească.

Ion Ghenof a lucrat o viață întreagă și a avut mai multe afaceri. A avut un restaurant și a făcut bani și din terenuri, cumpărând suprafețe mai mari pe care apoi le împărțea și le vindea. Acum, la 74 de ani, spune că a găsit o sursă de venit care îi aduce bani lună de lună, fără efort.

Pe terenul său, aflat pe o stradă circulată din Sectorul 2 al Capitalei, au apărut, în ultimii cinci ani, mai multe lockere ale firmelor de curierat. "Sunt 5 ani de când a venit Sameday. Au venit și au zis: Domn'e, uite, punem și noi un easybox aici, uite, dăm 100 de euro. Și după Sameday a venit Fan Courier, lângă ei. După Fan Courier a venit GLS, după GLS a venit Cargus și, mai de curând, a venit și DPD", povestește pensionarul pentru publicaţia StartUp Cafe.

În total, cinci mari companii de curierat plătesc pentru spațiul pe care și-au amplasat lockerele. Zona a devenit atât de cunoscută pentru dulăpioarele metalice, încât vecinii au ajuns să-i spună strada cu lockere.

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Veniturile nu vin doar de la firmele de curierat

Venitul nu vine însă doar de la firmele de curierat. Un alt operator folosește o mică suprafață pentru bateriile unor scutere electrice închiriate livratorilor. "Ș-ăștia-s buni, că au 1 metru pătrat închiriat și dau 100 de euro. Nu deranjează pe nimeni, nici pe mine, nici pe vecini, că scuterele sunt electrice, nu fac zgomot", explică bucureșteanul.

În total, pensionarul spune că încasează aproximativ 1.000 de euro pe lună din închirierea acestor spații. Banii reprezintă o sumă considerabil mai mare decât pensia sa, care este de 1.500 de lei. Acum, Ion Ghenof spune că mai are loc pentru noi chiriași și că este dispus să închirieze și alte suprafețe.

Secretul succesului

Succesul terenului său nu a fost însă întâmplător. Amplasarea este principalul avantaj: strada este circulată, iar în jur sunt numeroase blocuri. "Firmele de curierat nu au avut cine știe ce pretenții, s-au orientat că este dever în zonă, că e trafic auto, că sunt 20 de blocuri cu câte 10 etaje de jur împrejur", explică proprietarul.

În plus, terenul trebuie să îndeplinească anumite condiții: să fie betonat, să existe acces la electricitate, iar proprietarul să aibă actele în regulă. "Trebuie să fii proprietar pe teren, să ai extras de carte funciară, să ai actele în regulă”, spune Ion Ghenof.