În România, pescuitul ilegal a atins un nivel alarmant! În doar câteva zile, autoritățile au confiscat icre negre în valoare de zeci de mii de lei, sute de kilograme de pește, bărci, ustensile de pescuit, bani dar şi laptopuri. Cei mai vânați de braconieri sunt sturionii sălbatici, specie pe cale de dispariţie protejată de lege.

46 de percheziții au fost efectuate la braconieri, iar bunurile confiscate se ridică la zeci de mii de euro.

"Cei care sunt puși să monitorizeze, cei care au permise de pescuit științific în domeniul ăsta, aceia sunt cei care fac cele mai mari nenorociri", a declarat Gicu Caraman, pescar profesionist.

Afaceri ilegale de mii de euro pe piața neagră

Pe piața neagră, un kilogram de icre negre costă și 10.000 de lei, iar un kilogram de sturion, aproximativ 100 de lei.

"Acum câțiva ani de zile, știu din surse sigure, s-a prins aici pe Dunărea noastră, în fața Galațiului, un exemplar de vreo 200 kg și deja s-a pus în mișcare rețeaua, a venit o barcă, a preluat rapid exemplarul și l-a dus ca să-l măcelărească, să-i scoată icrele, să le pregătească, totul este foarte bine organizat la nivelul ăsta pentru că sunt bani foarte mulți în joc. Riscul e mare, dar răsplata e pe măsură", a mai spus Gicu Caraman.

În pescăriile din Galaţi, se găseşte doar sturion din import, din crescătorii. Iar dacă vine vorba despre icre negre, acestea se aduc doar la comandă. Şi asta foarte rar.

Sturionul, rar în magazinele din România

"Întrebarea este cine își permite? Atunci eu ca patron de pescărie aduc așa ceva? Ce să fac cu ele? Aduc 5 kg, zic așa, ce fac cu ele? Că sunt și perisabile, nu poți să le ții 5 luni. Dacă nu le-ai dat în 2-3 săptămâni… pa!", a transmis un proprietar de pescărie.

"Nu sunt pentru toată lumea, să fim serioși, icrele negre nu sunt pentru clasa muncitoare", a precizat altă persoană.

"Ce mai avem sunt câteodată icre de somon, care sunt de crescătorie și sunt foarte scumpe. (Sturionul - n.r.) este întotdeauna de crescătorie, deci de import", a subliniat o vânzătoare.

Pescarii acuză lipsa controalelor și a aplicării legii

Pescarii amatori aleg bălțile private în perioada de prohibiție.

"Noi avem legi, dar nu le respectă nimeni, nu sunt puse în aplicare. Poate că nici autoritățile nu își fac pe deplin datoria, sunt și o grămadă de combinații gen mafiot în ghilimele, piața neagră a peștelui. Dacă o ținem așa, în 20 de ani pescuim doar pe calculator", a declarat un pescar.

Perchezițiile au avut loc în Constanța, Tulcea și Ialomița. 4 braconieri au fost reținuți și 3 dintre ei au fost arestați preventiv. Unul a fost lăsat să plece acasă, sub control judiciar. Perioada de prohibiție se încheie pe 7 iunie.

