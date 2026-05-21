Familia modernă îşi rescrie rolurile. Taţii renunţă la vechiul stereotip de "susţinători financiar" şi se dedică tot mai mult copilului. Şi datele arată o schimbare radicală de paradigmă: anual, 15% dintre părinţii care intră în concediu de creştere copil sunt tătici. Schimbă scutece, împart în mod egal sarcinile casei şi ies zilnic în parc. Din punct de vedere psihologic, rezultatele sunt benefice pentru întreaga familie: risc mai mic cu 40% de depresie post-partum în rândul mamelor și o dezvoltare mai bună a celor mici.

Prin pădure, la munte sau la mare. Acasă sau în parc. Valentin are 33 de ani și nu ratează nicio experiență prin care fiul său de aproape 3 ani, Noah, descoperă lumea. Are experiență de când și-a ajutat mama să o crească pe sora lui mai mică.

"Norocul meu a fost cumva că am o soră mai mică cu 12 ani decât mine și cumva eu am fost implicat în creșterea ei și pentru mine n-a fost așa dificil. În primele luni de viață eu îl spălam, eu îi schimbam pamperșii, făceam cam totul, că după o naștere ca și femeie e mai greu. Dar având experiența nu mi-a fost teamă deloc. Nu am simțit că mi-e greu cu ceva, pentru că l-am tratat ca pe un prieten. Eu ceea ce fac acum e tot ceea ce am văzut la mine în familie. Tata a fost la fel implicat, nu știu dacă schimba scutece, dar dacă mama gătea cu mine sau sora mea, tata făcea curat, adică se completau", a mărturisit Valentin Țecu pentru Observator 16.

O imagine tot mai prezentă în familiile de azi și o percepție diferită asupra rolurilor de gen. Tatăl devine un partener tot mai activ, nu doar un sprijin financiar, și creează astfel o conexiune timpurie cu cel mic și amintiri care rămân pentru toată viața.

"Mi-am mai luat și eu concediu extra, pentru că voiam să fiu acolo prezent. Avem grupul de părinți de la grădiniță, și mă bucur să-i văd, iar o parte din ei au început să se coordoneze cu mine, încât ne luăm copiii în același timp de la grădi cu bicicleta și mergem împreună în parc prin pădure. Noi după grădiniță mereu ne ducem în parc, ba la piscină, ba la loc de joacă", a mai povestit Valentin.

Imaginea tatălui care aduce bani acasă și merge la serviciu s-a schimbat. Astăzi, tot mai mulți tătici sunt foarte implicați în viața copilului încă din primele zile de viață, merg în parc cu copilul, schimbă scutece și își iau concediu paternal.

O etapă firească în viața de familie. Datele arată că tot mai mulți tați aleg concediul paternal. În România, acesta este de 10 zile lucrătoare, plus încă 5 zile dacă tatăl face un curs de puericultură, unde învață îngrijirea și dezvoltarea corectă a copilului în primele luni de la naștere. Sunt însă și tați care stau și mai mult acasă. Concediul de creștere a copilului poate dura până la maximum doi ani, iar ultimele două luni pot fi împărțite între părinți.

"În situația în care mama și-a luat concediu de creștere copil pentru 2 ani, în mod automat această perioadă de 2 luni se transferă de la mamă la tată. În situația în care tatăl refuză, indemnizația pentru creșterea copilului pentru ultimele 2 luni nu se mai acordă", a declarat pentru Observator 16 avocata Elena Olteanu.

Fenomenul crește însă timid, față de nordul sau vestul Europei. În Suedia, de exemplu, peste 80-90% dintre tați iau o formă de concediu parental. În Spania și Portugalia, perioada a fost recent extinsă la 17 săptămâni, una dintre cele mai generoase.

"Se ajută, calcă, pregătesc mâncare, iubitori, pleacă cu copiii la școală, îi aduc de la școală, îi aduc în parc, îi duc la activități. Ceea ce nu se întâmpla când erau copiii noștri mici. Tații mergeau la serviciu, întrețineau familia", a spus o bunică.

"Se implică foarte mult, eu sunt bunică, dar îi văd toată ziua cum își împart treburile, chiar e bine față de cum era. Se vede clar, e altă generație", susține o altă bunică.

Pentru că prezența tatălui, zi de zi, construiește fundația încrederii copilului pe viață, spun psihologii.

"Felul în care se joacă părinții e total diferit. Tatăl vine cu echilibru, identitate masculină pentru băieței și pentru fetițe felul în care își va alege viitorii parteneri. Sunt foarte mulți tați care au avut parte de absența părintelui, chiar dacă a locuit în casă, și nu vor acest lucru pentru copilul lor. Tații se implică foarte mult emoțional acum, dar în cazul în care nu e implicat, copilul e simptomul familiei și vedem aici în cabinet copii care emoțional nu știu să gestioneze conflictele, nu știu să se raporteze la lume, nu știu să pună limite. Întotdeauna vor căuta validare din partea celorlalți", a explicat pentru Observator 16 psihologul Corina Gheorghe.

Pentru că, până la urmă, copiii nu vor ține minte jucăriile scumpe, ci felul în care părinții i-au făcut să râdă, momentele în care i-au ascultat cu adevărat și senzația de siguranță oferită zi de zi.

Anita Lasculescu

