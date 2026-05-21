Momente de panică, joi, la Palatul CFR din Bucureşti, clădire în care funcţionează Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau şapte persoane a căzut, iar una dintre ele a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a acuzat dureri la nivelul gleznei. La faţa locului au intervenit echipaje SMURD şi autospeciale ale ISU Bucureşti-Ilfov. Trei persoane, transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

Un lift a căzut în clădirea Ministerului Transporturilor. Mai multe persoane se aflau în interior

În lift se aflau 7 persoane şi nu este cunoscut nivelul de la care a căzut în gol. Dintre cele 7 victime (2 bărbați și 5 femei), 5 au necesitat îngrijiri medicale:

bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior;

femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior,

femeie 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng;

femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare;

⁠femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei).

Echipajele ajunse la faţa locului delimitat locului şi au început demararea tuturor verificărilor.

"La acest moment, activităţile sunt în dinamică. Verificările sunt efectuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 3 Poliţie, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul", a transmis Poliţia Capitalei.

Conform unor surse, doi dintre cei implicați sunt angajați CNAIR, un bărbat și o femeie. Bărbatul a fost dus la spital cu fracturi și este în stare gravă susțin sursele. În schimb, femeia are răni minore. Cinci persoane au făcut atac de panică. În ceea ce privește liftul, este vorba despre modelul german KRONE, căruia chiar miercuri i s-au schimbat cablurile, au precizat sursele.

Șeful DSU, Raed Arafat, a confirmat incidentul și a transmis că nicio victimă nu este în stare gravă.

"Nu avem nici persoană rănită grav, au leziuni, dar nu să le pună viața în pericol, în acest moment situația este sub control, nu mai e nicio persoană prinsă în lift", a explicat Raed Arafat într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Reacţia societăţii de mentenanţă

"În cursul zilei de astăzi 21 mai 2026 la nivelul unui ascensor situat în Palatul CFR a avut loc un incident regretabil.

Prioritatea noastră absolută, în acest moment, este siguranța tuturor celor care tranzitează clădirea și elucidarea rapidă a cauzelor acestui eveniment.

Pentru o corectă și completă informare, precizăm următoarele:

- În cursul zilei de ieri, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune.

- Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare conform normelor în vigoare.

După producerea incidentului au fost luate de urgență următoarele măsuri:

1. În prezent, s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite imediat de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite.

2. Directorul General a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică.

"Siguranța angajaților și a vizitatorilor din Palatul CFR este prioritatea noastră. Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale", a declarat directorul general Vlad Secareanu.

Regretăm disconfortul creat și vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

Societatea va colabora transparent cu toate organele de anchetă și vor fi date noi detalii pe măsură ce investigația tehnică va avansa", se arată într-o informare de presă emisă de societatea care se ocupă cu verificarea lifturilor din clădire.

