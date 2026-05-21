O femeie din Ploiești a rămas fără 55.000 de lei după ce și-a renovat apartamentul

O femeie din Ploiești a trecut printr-o experiență neașteptată, după ce bărbatul angajat pentru renovarea apartamentului i-ar fi furat bijuterii din aur și cardul bancar, provocând un prejudiciu total de aproximativ 55.000 de lei. Polițiștii au descoperit că suspectul ar fi folosit cardul victimei pentru retrageri de bani și cumpărături, inclusiv achiziționarea unor scule dintr-un magazin de bricolaj.

de Redactia Observator

la 21.05.2026 , 14:23
Mașină a Poliției Române (Poliția) pe stradă în timpul unei misiuni. - Profimedia
''Cercetările au fost demarate la data de 7 mai 2026, ca urmare a unei sesizări formulate de o femeie din municipiul Ploiești, care a reclamat faptul că, în perioada 4-6 mai a.c., de pe cardul bancar pe care îl deține ar fi fost efectuate mai multe operațiuni financiare neautorizate. Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit că, în perioada august 2025 - ianuarie 2026, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna Cocorăștii Misli, ar fi executat lucrări de renovare la imobilul persoanei vătămate, context în care ar fi sustras mai multe bijuterii din aur, în greutate de aproximativ 40 de grame, precum și cardul bancar al acesteia'', a informat, joi, Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.

Prejudiciul de 55.000 de lei

Potrivit sursei citate, din contul femeii ar fi fost retrase sume de bani în valoare de aproximativ 12.000 de lei, fiind realizate și alte operațiuni financiare neautorizate, în cuantum de circa 15.000 de lei.

Surse judiciare au precizat că cei 15.000 de lei ar fi fost folosiți de către inculpat pentru achiziționarea unor scule de la un magazin de bricolaj. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 55.000 de lei.

În acest dosar au fost efectuate, miercuri, două percheziții domiciliare la adresele persoanei bănuite de comiterea faptelor, din comuna Cocorăștii Misli, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri susceptibile a proveni din activitatea infracțională, în vederea continuării cercetărilor.

Persoana în cauză a fost dusă la audieri, față de aceasta fiind apoi dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente, în cadrul unui dosar penal de furt, efectuarea de operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar și acces ilegal la un sistem informatic.

