Incident dramatic în curtea unei şcoli din judeţul Bacău. Un elev de clasa a opta a murit, după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze. Profesoara de sport a băiatului i-a făcut masaj cardiac în încercarea de a-l salva. Toţi cei din şcoală sunt revoltaţi şi acuză că ambulanţele au ajuns prea tărziu. Prima, a venit doar cu o asistentă medicală. Cea de-a doua, cu medic a ajuns după aproape două ore de la primul apel. Iată şi declaraţiile celor implicaţi.

"Am efectuat apelul către SMURD în fața școlii, la ora 5:05, după care am fugit lângă elev să acord primul ajutor, masaj cardiac concomitent cu respirație gură la gură. La 5:18 era inconștient, a început să verse și pe gură, și pe nas. I-am făcut masaj cardiac în continuare. Eu, fiind profa lui, nu am avut nicio adeverință medicală. Juca fotbal, era agil, sprinten, un copil aparent sănătos”, a declarat profesoara de sport a copilului.

A murit așteptând salvarea

"Am implorat, am rugat, am amenințat. Se cunoștea din vocile noastre că eram disperați. Nepăsători, liniștiți: Nu avem, nu putem, e pe drum, nu e pe drum, e cu bolnav la spital, da, vine imediat. Colega mea țipa disperată să trimită un medic, că chiar îl plătim noi, numai să vină. Situația este că, dacă avea și 1% șanse, era șansa lui și a fost epuizată”, a declarat Iuliana Roșu, fosta învățătoare a copilului.

"Suntem nemulțumiți pentru că în comună, în timp de două săptămâni, am pierdut doi copii, iar ambulanța nu ajunge niciodată în intervalul în care trebuie să ajungă”, a declarat Sorin Roșu, primarul comunei Parincea.

Acum se fac anchete peste anchete pentru a vedea dacă cineva poate fi tras la răspundere pentru moartea băiatului. Principala justificare este că în Bacău există un singur medic pe ambulanță pentru tot județul.

Ambulanța cu medic a venit după două ore

Ancheta este în plină desfășurare. Necropsia va stabili cu exactitate cauza decesului. Deocamdată există o ipoteză că elevul ar fi alunecat în timp ce mânca un sandvici și s-ar fi înecat. Însă, polițiștii nu exclud nicio altă variantă și continuă cercetările pentru a afla exact ce s-a întâmplat și care a fost cauza care a dus la această tragedie.

Totul s-a întâmplat ieri, în timpul unei pauze, iar din primele informații, copiulul nu era cunoscut cu probleme medicale. Conducerea școlii a anunțat autoritățile că unui elev din clasa 8-a I s-a făcut rău. Potrivit acesteia, cadrele didactice au intervenit imediat, au acordat primul ajutor medical și totodată au solicitat sprijin medical, apelând 112.

Martorii spun că primul echipaj medical a ajuns la caz doar cu asistentă, deși s-ar fi specificat atunci când au sunat că are pulsul slab copiulul și chiar există posibilitatea să nu mai respire.

Ulterior, după aproape două ore, ar fi ajuns și un echipaj cu medic, echipaj care ar fi fost plecat la un alt caz. Mai mult din ceea ce știm până acum, există un singur medic pe ambulanță pe întreg județul Bacău. În ciuda tuturor eforturilor depuse, copilul nu a mai putut fi salvat iar cadrele medicale au declarat decesul.

