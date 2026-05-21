Și Ziua Eroilor este marcată tot astăzi! Ceremonii militare, slujbe de pomenire și momente de reculegere dedicate celor care și-au dat viața pentru țară vor avea loc întreaga zi.

În București, manifestările vor începe de dimineață la Cimitirul Israelit Filantropia , iar la prânz continuă în mai multe puncte importante din Capitală, printre care Mormântul Ostașului Necunoscut, Mormintele Eroilor din Parcul Tineretului și Cimitirul Militar Ghencea. Un moment special va avea loc în Parcul Carol, unde vor fi rostite solemn numele eroilor români căzuți la datorie.

În același timp, Patriarhia Română marchează Ziua Eroilor prin slujbe speciale, iar de la ora 12, clopotele tuturor bisericilor vor fi trase în semn de omagiu. Seara se va încheia cu un concert militar în Piața Tricolorului, urmat de tradiționala retragere cu torțe pe traseul dintre Palatul Cercului Militar Național și sediul Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul". Ziua Eroilor rămâne astfel un moment de recunoștință națională, în care memoria sacrificiului este păstrată vie prin respect, tradiție și solidaritate.

Eduard Marin

