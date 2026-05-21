Video Ziua Eroilor, marcată prin ceremonii militare şi slujbe în toată ţara. Programul evenimentelor din Capitală

Și Ziua Eroilor este marcată tot astăzi! Ceremonii militare, slujbe de pomenire și momente de reculegere dedicate celor care și-au dat viața pentru țară vor avea loc întreaga zi.

de Eduard Marin

la 21.05.2026 , 09:25
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

În București, manifestările vor începe de dimineață la Cimitirul Israelit Filantropia , iar la prânz continuă în mai multe puncte importante din Capitală, printre care Mormântul Ostașului Necunoscut, Mormintele Eroilor din Parcul Tineretului și Cimitirul Militar Ghencea. Un moment special va avea loc în Parcul Carol, unde vor fi rostite solemn numele eroilor români căzuți la datorie.

În același timp, Patriarhia Română marchează Ziua Eroilor prin slujbe speciale, iar de la ora 12, clopotele tuturor bisericilor vor fi trase în semn de omagiu. Seara se va încheia cu un concert militar în Piața Tricolorului, urmat de tradiționala retragere cu torțe pe traseul dintre Palatul Cercului Militar Național și sediul Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul". Ziua Eroilor rămâne astfel un moment de recunoștință națională, în care memoria sacrificiului este păstrată vie prin respect, tradiție și solidaritate.

Eduard Marin
Eduard Marin Like

Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză.

ziua eroilor sarbatoare mapn
Înapoi la Homepage
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Bebino s-a căsătorit în închisoare! Singurele imagini cu interlopul și soția lui
Bebino s-a căsătorit în închisoare! Singurele imagini cu interlopul și soția lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va reuşi România să găsească o soluţie pentru tinerii care vor să cumpere o locuinţă?
Observator » Evenimente » Ziua Eroilor, marcată prin ceremonii militare şi slujbe în toată ţara. Programul evenimentelor din Capitală
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.