O dronă neidentificată a intrat în spaţiul aerian al Letoniei. Avioane NATO, ridicate de la sol

O dronă neidentificată a intrat joi în spațiul aerian leton, au confirmat forțele armate ale țării, în timp ce avioane de vânătoare din misiunea NATO de poliție aeriană în zona baltică au fost ridicate de la sol. 

de Redactia Observator

la 21.05.2026 , 18:05
Armata Letoniei a anunţat că avioanele NATO au răspuns la cel puțin o dronă care zbura în spațiul său aerian. Este cel mai recent dintr-o serie de astfel de incidente în Marea Baltică, unul dintre acestea ducând în cele din urmă la răsturnarea guvernului Letoniei, conform Deutsche Welle.

Armata Letoniei a raportat joi cel puțin o dronă care zbura în spațiul aerian al țării, spunând că aeronavele NATO au fost activate pentru a combate amenințarea aparentă.

O alertă emisă pentru populația din Letonia a fost ridicată la câteva ore după ce a fost emisă, dar a fost cea mai recentă dintr-o serie de astfel de incidente în Marea Baltică și a venit la mai puțin de o lună după o incursiune a dronelor care a dus în cele din urmă la prăbușirea guvernului de coaliție al Letoniei.

"Confirmăm că există cel puțin o aeronavă fără pilot în spațiul aerian latin", au scris online Forțele Armate Letone.

Alerta a sfătuit oamenii să se adăpostească în interior și să închidă ferestrele și ușile, spunând că unități suplimentare au fost desfășurate la granița de est cu Rusia.

"Atâta timp cât agresiunea Rusiei în Ucraina continuă, repetarea unor astfel de incidente - în care un vehicul aerian fără pilot străin intră sau se apropie de spațiul aerian al Letoniei - este posibilă", au spus aceștia.

Consecințele provocate de o dronă rătăcită care a aterizat în estul Letoniei și a lovit un depozit de petrol au dus în cele din urmă la prăbușirea guvernului de coaliție deja fragil.

