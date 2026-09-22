Locuitorii din New York şi milioanele de turişti care vizitează metropola vor trece de acum prin intersecţia numită Regina Maria a României. Zona din inima oraşului a fost botezată, astăzi, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan, la împlinirea a 100 de ani de la vizita reginei în Statele Unite, un eveniment care a făcut înconjurul Americii la acea vreme. Şeful statului, care va susţine mâine un discurs la ONU, este invitatul lui Donald Trump în seara aceasta la un dineu.

Nicuşor Dan a dezvelit plăcuţa cu numele Reginei Maria în faţa a zeci de români stabiliţi la New York şi i-a îndemnat să urmeze exemplul reginei şi să creadă în viitorul României.

"S-a pus în slujba poporului ei, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front pentru a încuraja soldații, dar și în anii de diplomație de după, care au dus la formarea României Mari", a declarat Nicuşor Dan.

Intersecţia Regina Maria este în Manhattan, la doi kilometri de Times Square şi în apropiere de sediul misiunii României la ONU. Marile televiziuni americane au transmis în direct momentul.

Articolul continuă după reclamă

O ceremonie specială de redenumire a unei străzi în partea de est a oraşului. Intersecţia East 38th Street şi Third Avenue a fost redenumită "Queen Marie of Romania Corner".

"Acea vizită a reginei Maria în Statele Unite a însemnat un picior de pod pentru relațiile României cu Statele Unite. Am fost primiți la cel mai înalt nivel. A venit o regină din Europa în Statele Unite. Au fost sute de mii, poate chiar două, trei sute de mii de oameni care au întâmpinat-o pe stradă. Regina a ținut un discurs extraordinar", a declarat Adrian Buga, istoric.

Din Manhattan, Nicuşor Dan a mers la Consulatul României unde s-a întâlnit cu diaspora din Statele Unite.

Mâine, preşedintele va susţine un discurs la Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Până atunci, este invitat la recepţia oferită de Donald Trump şefilor de state şi de guverne. Mirabela Grădinaru va participa la un dejun oferit de Prima Doamnă a Statelor Unite.

Discuţiile de la ONU vor avea loc într-unul dintre cele mai tensionate momente din istoria planetei. Cu două războaie în desfăşurare, preţul carburanţilor a atins un nivel fără precedent în ultimele decenii, iar Europa riscă să înfrunte iarna cu depozitele de gaze mai mult goale.

Cel mai aşteptat discurs al zilei a fost al lui Donald Trump, care a întârziat câteva minute. Încântat de acordul cu Danemarca pentru insula securizarea insulei Groenlanda, liderul american a lăudat aliaţii europeni, pe care îi critica intens anul trecut.

"Vom avea posibilitatea deplină să facem tot ce este necesar pentru a apăra continentul american şi, de asemenea, Europa şi alte locuri. (Acordul - n.r.) consolidează foarte mult NATO, care are un lider foarte bun. Mark, ştiu că eşti în sală, eşti într-adevăr un lider extraordinar", a spus Trump.

La New York, şefii de state vor avea sesiuni de lucru comune şi întâlniri tete-a-tete. Emmanuel Macron a mers o jumătate de oră pe jos până la Trump Tower pentru a-i cere preşedintelui american să sprijine mai mult Ucraina. Iar în seara aceasta va discuta cu liderul de la Casa Albă şi Volodimir Zelenski.