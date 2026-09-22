Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, afirmă că votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului le va da prilejul formaţiunilor să arate că sunt "trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România". "Vom vedea cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc", a subliniat el.

Siegfried Mureşan, pregătit să meargă în Parlament: "Vom vedea cine doreşte să ţină România pe loc" - Profimedia

"Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României", a arătat Siegfried Mureşan, marţi seară, într-o postare pe Facebook. El a adăugat că la vot se va vedea care partide susţin un guvern proeuropean.

"Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să: 1. Arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România. 2. Prezentăm românilor viziunea noastră: o Românie modernă, reformată şi proeuropeană. 3. Vedem cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc", a subliniat el.