Veşti extraordinare pentru Delfinariul din Constanţa. Malta vrea să ne doneze cinci exemplare de delfini. Mamiferele sunt un cadou pentru ţara noastră, însă, cheltuielile de transport trebuie achitate de statul român. Astfel, totul depinde de o semnătură de la Consiliul Judeţean. După ce a rămas cu un singur exemplar, Delfinariul din Constanţa a încercat să mai aducă noi delfini, însă, fără succes. Între timp, se lucrează de zor la noul bazin.

Echipa de cinci delfini, dintre care patru împrumutaţi de la vecinii ucraineni, continuă să facă spectacole inedite, în timpul cărora se aud ropote de aplauze. După moartea delfinilor Chen Chen și Baby, Delfinariul din Constanța a rămas cu un singur exemplar, Ni Ni. Antrenorii încearcă acum să-i acorde toată atenția pentru ca starea lui de sănătate să rămână bună.

Contractul cu Ucraina expiră în curând

Contractul cu Ucraina expiră însă în curând. Şi am putea ajunge în situaţia în care am rămâne doar cu Ni Ni. După încercări eşuate de a aduce delfini din alte ţări, Delfinariul din Malta ne aruncă colacul de salvare: cinci masculi pe care vor să îi doneze României. Totul depinde, însă, de o semnătura de la Consiliul Judeţean. "Noi va trebui să achităm doar toate costurile legate de transportul lor. Este un transport special. Ne trebuiesc niște condiții speciale, niște cuve speciale în care să fie cazați pe toată durata transportului. Transportul mai mult ca sigur că se va efectua cu avionul pentru că necesită un timp foarte scurt de deplasare", a declarat Dănuţ Dinca, director CMSN.

"Ținând cont că sunt niște delfini născuți în captivitate, ei deja sunt foarte obișnuți cu oamenii. Am înțeles că sunt nişte delfini foarte atașați de oameni, deja ei lucrează comportamente cu publicul, au programe interactive de înot și fotografii, deci sunt sigură că se vor adapta destul de ușor", a declarat Monica Bogdan, antrenor delfini. În paralel, la Delfinariu se construiește și un nou bazin modern, care va oferi condiții mai bune pentru delfini și un spațiu mai generos pentru vizitatori. Noul spațiu ar urma sa fie gata până la sfârşitul anului.

