Un alt caz extrem de complicat şi cu multe semne de întrebare se conturează. O fetiţă de 4 ani a fost adusă în comă, în braţele mamei, la spitalul din Târgu-Jiu. Copila era plină de vânătăi, iar mama le-a spus medicilor că a căzut din pat şi aşa s-a lovit la cap. Nicio explicaţie nu justifică însă gravitatea rănilor. Acum, fetiţa luptă să trăiască într-un spital din Capitală şi în paralel se desfăşoară o anchetă a poliţiei.
Tânăra de 20 de ani este din Teleorman şi a spus că a venit cu fetiţa ei la Târgu Jiu ca să vadă operele lui Brâncuşi. La scurt timp, copila de 4 ani a ajuns în comă la spital. Medicii s-au îngrozit: fetiţa avea, pe lângă o lovitură gravă la cap, numeroase vânătăi pe corp, semnele unei bătăi crunte. "După stabilizarea pacientei aceasta a fost supusă unor controale imagistice de înaltă performanţă. În baza rezultatelor medicii au decis transferul copilului la 'Marie Curie'", a declarat Mihaela Ticleanu, purtătorul de cuvânt SJU.
Explicaţiile mamei nu au convins pe nimeni
Rănile grave i-au făcut pe doctori să anunţe imediat poliţia. Explicaţia mamei este halucinantă. Femeia le-a spus că fetiţa a căzut din pat. O mamă internată şi ea la Spitalul din Târgu Jiu a povestit pe reţelele sociale momentul în care copilul a fost adus mai mult mort decât viu. Explicaţiile, spune martora, nu au convins pe nimeni. Totul s-ar fi întâmplat într-un apartament de 3 camere pe care mama copilei l-a închiriat în Târgu Jiu.
"Se fac cercetări cu privire la săvrşirea infracţiunii de tentativă de omor. Deocamdată, cercetarile sunt IN REM, deci nu e suspectă vreo persoană", a declarat Cristina Ciobanu, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.
