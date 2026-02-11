Anchetă învăluită în mister în cazul fetiţei de 4 ani, care a fost adusă în comă, în braţele mamei la spitalul din Târgu Jiu. Copila era plină de vânătăi, iar mama ei s-a încurcat în declaraţii. Le-a spus medicilor ba că fetiţa a căzut din pat, ba că ar fi fost lovită de un nepot. Primele cercetări arată că urmele de pe corpul copilei ar putea fi provocate de mai multe lovituri, de aceea poliţiştii au deschis o anchetă pentru tentativă de omor. Deocamdată este cercetată doar fapta, dar ancheta este abia la început. Fetiţa se luptă să supravieţuiască într-un spital din Capitală. Fetiţa de 4 ani se zbate între viaţă şi moarte, în aceste momente în Secţia de Neurochirugie a Spitalului Marie Curie din Capitală. Lângă copilă este şi mama acesteia.

Tânăra de 20 de ani este de loc din Teleorman şi le-a spus poliţiştilor că venise în urmă cu câteva zile cu fetiţa ei la Târgu Jiu să admire operele lui Brâncuşi. Sâmbătă seara, însă, a dat buzna în camera de gardă a spitalului din oraş. În braţele ei, copila era mai mult moartă decât vie. Medicii s-au îngrozit: fetiţa avea, pe lângă o lovitură gravă la cap, numeroase vânătăi pe corp, semnele unei bătăi crunte.

"După stabilizarea pacientei, aceasta a fost supusă unor controale imagistice de înaltă performanță. În baza rezultatelor, medicii au decis transferul copilului la Marie Curie", a declarat Mihaela Ticleanu, purtătorul de cuvânt SJU.

Doctorii au anunţat imediat poliţia. Explicaţiile mamei sunt halucinante. Femeia le-a spus anchetatorilor că fiica ei ar fi căzut din pat. O altă mamă internată în acelaşi spital a povestit pe fFacebook ce a văzut în camera de gardă.

"Au pus-o imediat pe oxigen, au întrebat-o de acele vânătai. A spus: a lovit-o nepoţelul când se jucau. De altele, nu stiu. Nu este cuminte, nu stă locului deloc."

Explicaţiile, spune martora, nu au convins pe nimeni.

"A mai spus că i-a dat nişte palme peste faţă, fiind inconştientă fetiţa, peste spate şi că a muşcat-o de deget. Că a venit cu taxiul până la spital şi a scos-o cu capul pe geam, că poate îşi revine. Fetiţa era, efectiv, moartă în braţele ei", a completat pacienta.

Nimeni nu ştie exact ce s-a întâmplat în apartamentul de trei camere pe care tânăra l-a închiriat în regim hotelier în oraş.

"Am sunat și noi la numărul de telefon postat în anunțul de închiriere al acestui apartament din buricul târgului. Ne-a răspuns un bărbat și ne-a spus că locuința nu îi aparține și nu poate să ne dea niciun fel de informație", a transmis Laura Iloiu, reporter Observator.

Anchetatorii încearcă acum să facă lumină în acest caz şocant.

"Se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Deocamdată, cercetările sunt in rem, deci nu e suspectă vreo persoană", a declarat Cristina Ciobanu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

"Medicii sunt extrem de rezervați în ceea ce privește starea de sănătate a acelei fetițe de 4 ani. Este în acest moment pe secția de neurochirurgie și este ținută în viață doar de aparate. Vă reamintim că, cea mică a ajuns la București în urmă cu două zile, transferată de la Spitalul din Târgu Jiu. Acolo, medicii au spus că nu au mai întâlnit de mult un astfel de caz. Cea mică a venit cu diverse vânătăi pe corp, dar și cu o fractură craniană gravă. Specialiștii spun clar că aceste lovituri nu par a fi doar de la o simplă căzătură din pat. Este un caz care i-a cutremurat pe toți, atât pe medici, cât și pe asistente, polițiști, dar și procurori. Unii dintre ei au mărturisit că nu au mai văzut un copil adus la spital în stare atât de gravă și cu urme atât de evidente de violență. Ancheta a început imediat. Polițiștii din Gorj au făcut verificări în locuința în care mama și fetița au stat în Târgu Jiu și au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, care a fost preluat acum de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

Procurorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat cu adevărat și cine se face vinovat de starea în care se află fetița. Dar acum, dincolo de anchetă, medicii de la Marie Curie fac eforturi maxime pentru a o salva pe cea mică, însă rămân extrem de rezervați în ceea ce privește șansele ei la viață.

