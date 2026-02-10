Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Dosar penal pentru tentativă de omor, după ce o fetiţă de 4 ani a ajuns la spital cu semne de violenţă pe corp

Procurorii din judeţul Gorj au deschis o anchetă după ce au fost anunţaţi despre cazul unei fetiţe care a ajuns la spital cu leziuni grave pe corp. Iniţial, au declanşat cercetări pentru vătămare corporală, însă încadrarea juridică a fost schimbată în tentativă de omor.

de Redactia Observator

la 10.02.2026 , 15:50

Dosarul a fost deschis după ce, în noaptea de 8 februarie, o fetiţă de aproximativ patru ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului din Târgu Jiu cu semne grave de violenţă pe corp.

„A fost adus un copil în stare foarte gravă. Fetiţa prezenta un traumatism cranian grav şi a fost adusă la unitatea de primiri urgenţe de către mama sa, o tânără în vârstă de 20 de ani, cu domiciliul în judeţul Teleorman. (...) La scurt timp de la sosirea pacientei, asistentul social din UPU, aşa cum cere protocolul, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Mihaela Ţicleanu.

Iniţial, dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care a început să facă cercetări pentru infracţiunea de vătămare corporală, însă, având în vedere gravitatea leziunilor, acesta a fost declinat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, încadrarea juridică fiind de tentativă de omor.

Articolul continuă după reclamă

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă tribunalul Gorj, Cristina Ciobanu, a declarat pentru News că deocamdată cercetările se desfăşoară in rem şi nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare. 

Fetiţa, care iniţial a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a fost transferată la Spitalul Marie Curie, din Capitală, după ce medicii de la Târgu-Jiu au făcut investigaţii imagistice de înaltă calitate şi au constatat că are leziuni grave. 

Jurnaliştii de la gorjonline.ro notează că mama fetiţei a declarat că se afla în judeţul Gorj ca turistă, ca să vadă operele lui Constantin Brâncuşi, şi că fiica ei ar fi căzut din pat. Sursa citată precizează că fetiţa are, pe lângă traumatismul cranian, şi semne mai vechi de violenţă pe corp, pe care tânăra nu le-a putut explica.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

gorj tentativa omor copil
Înapoi la Homepage
Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e “un specialist de renume mondial”
Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e &#8220;un specialist de renume mondial&#8221;
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
Surse: CCR suspendă dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
Surse: CCR suspendă dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi produse resigilate?
Observator » Evenimente » Dosar penal pentru tentativă de omor, după ce o fetiţă de 4 ani a ajuns la spital cu semne de violenţă pe corp