Dosar penal pentru tentativă de omor, după ce o fetiţă de 4 ani a ajuns la spital cu semne de violenţă pe corp

Procurorii din judeţul Gorj au deschis o anchetă după ce au fost anunţaţi despre cazul unei fetiţe care a ajuns la spital cu leziuni grave pe corp. Iniţial, au declanşat cercetări pentru vătămare corporală, însă încadrarea juridică a fost schimbată în tentativă de omor.

Dosarul a fost deschis după ce, în noaptea de 8 februarie, o fetiţă de aproximativ patru ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului din Târgu Jiu cu semne grave de violenţă pe corp.

„A fost adus un copil în stare foarte gravă. Fetiţa prezenta un traumatism cranian grav şi a fost adusă la unitatea de primiri urgenţe de către mama sa, o tânără în vârstă de 20 de ani, cu domiciliul în judeţul Teleorman. (...) La scurt timp de la sosirea pacientei, asistentul social din UPU, aşa cum cere protocolul, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Mihaela Ţicleanu.

Iniţial, dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care a început să facă cercetări pentru infracţiunea de vătămare corporală, însă, având în vedere gravitatea leziunilor, acesta a fost declinat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, încadrarea juridică fiind de tentativă de omor.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă tribunalul Gorj, Cristina Ciobanu, a declarat pentru News că deocamdată cercetările se desfăşoară in rem şi nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare.

Fetiţa, care iniţial a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a fost transferată la Spitalul Marie Curie, din Capitală, după ce medicii de la Târgu-Jiu au făcut investigaţii imagistice de înaltă calitate şi au constatat că are leziuni grave.

Jurnaliştii de la gorjonline.ro notează că mama fetiţei a declarat că se afla în judeţul Gorj ca turistă, ca să vadă operele lui Constantin Brâncuşi, şi că fiica ei ar fi căzut din pat. Sursa citată precizează că fetiţa are, pe lângă traumatismul cranian, şi semne mai vechi de violenţă pe corp, pe care tânăra nu le-a putut explica.

