La cinci ani și jumătate, Eva încă învață lucruri pe care alți copii le fac fără să se gândească: să pășească, să vorbească, să mănânce singură. Suferă de epilepsie, tetrapareză spastică și o mulțime de alte afecțiuni. Ani la rând, mama și bunica Evei au căutat zadarnic răspunsuri în spitalele din România. O primă serie de investigații în Turcia le-a redat speranța, iar acum trebuie să se întoarcă acolo pentru ca doctorii să stabilească ce anume unește în trupul mic al Evei un număr atât de mare de boli.

Eva are cinci ani și jumătate și o lume întreagă de recuperat. Nu poate merge singură, nu poate mânca fără ajutor și spune doar câteva cuvinte. Dar recunoaște oamenii, jucăriile și, după multă terapie, este tot mai prezentă în lumea din jurul ei.

"Are tetrapareză spastică, are probleme cu digestia, cu constipația cronică, are probleme renale. (...) Când îi dau să mănânce, mi-e frică parcă să nu cumva să mi se înec" spune bunica Evei, Maria Cotu.

Crizele epileptice au apărut devreme însă diagnosticul a venit mult mai târziu. Au urmat probleme digestive, infecții urinare repetate și diagnosticul de vezică neurogenă.

Articolul continuă după reclamă

"Numai după doi ani de zile am știut că ea are epilepsie. (...) Și nu mi-o zis nimeni" povesteşte bunica Evei, Maria Cotu.

Viaţa familiei Evei este organizată în jurul micuţei

Eva este crescută de mama ei, Paula, și de bunica Maria. Astăzi, fiecare zi a lor se organizează în jurul copilei.

"Vezi alți copii care merg în picioare, știu de toate la vârsta lor, și ea este așa, mi-e foarte greu să o văd. Și am noroc cu mama, că mă ajută foarte mult" mai spune Maria Cotu.

Acum trei luni, Eva a ajuns la un Spital Universitar din Istanbul și pentru prima dată cazul ei a fost privit de mai multe specialități în același loc: neurologie, gastroenterologie și nefrologie. Tratamentul primit acolo a adus și primele schimbări: problemele digestive s-au ameliorat, iar crizele epileptice s-au rărit.

"Mai avem nevoie de investigațiile necesare pentru a le pune cap la cap toate, la un loc, ca să-i dea un diagnostic clar" explică mama Evei, Paula Cotu.

Cum o putem ajuta pe Eva

Pentru familie, răspunsurile acestea înseamnă mai mult decât un diagnostic pe hârtie, înseamnă să știe ce poate face pentru Eva mai departe.

"Mi-aș dori din tot sufletul meu să o văd pășind și vorbind" spune Maria Cotu.

"Mesajul meu este să mă ajutați, vă rog frumos, din tot sufletul meu, să-mi văd fetița bine" este rugămintea Paulei Cotu.

Cere șansa de a afla cât poate copila recupera și ce tratament îi poate oferi o viață mai ușoară. Pe Eva o puteți ajuta donând 2 Euro printr-un SMS la numărul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar în conturile Fundației Mereu Aproape.