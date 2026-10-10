Înşelătorie surprinsă pe camere într-un magazin din Cluj. Un bărbat a păcălit cu 100 de lei un vânzător. Individul a venit să schimbe nişte bancnote, dar, printr-o manevră bine pusă la punct, i-a dat casierului mai puţini bani decât a primit în schimb.

Suspectul s-a dus la un magazin de cartier din oraș. I-a cerut vânzătorului să-i schimbe 300 de lei, toți banii în bancnote de 10 lei.

I-a mânat în schimb 28 de bancnote de 10 lei. Vânzătorul i-a luat, i-a numărat, a văzut că lipsesc 20 de lei și i-a dat banii înapoi suspectului. Atunci a urmat schema de înșelătorie.

Bărbatul a pus cei 20 de lei astfel încât să-i creeze impresia că totul este ok, dar a sustras de acolo 100 de lei înapoi. I-a dat banii înapoi vânzătorului, care a crezut că acum suma este completă şi apoi i-a schimbat, i-a dat 300 de lei.

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Astfel a ajuns să fie înșelat cu 100 de lei, după care bărbatul a plecat liniștit, iar acum polițiștii încearcă să-l identifice pe bază imaginilor surprinse de camera de supraveghere.