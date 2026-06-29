Ceea ce am trăit astăzi nu este vârful acestui episod de caniculă. Meteorologii spun că mâine vom atinge apogeul. Codul roşu va expira abia miercuri dimineaţă, apoi ne aşteaptă alte surprize.

Temperaturile resimţite la această oră sunt între 43 de grade în Bucureşti şi 45-46 de grade Celsius în zona Brăilei. Potrivit meteorologilor, ziua de mâine va aduce vârful de căldură în multe zone din sudul şi vestul ţării. Temperaturile vor urca din nou spre 45-46 de grade Celsius, iar pe asfalt senzaţia resimţită va fi cu mult peste aceste valori.

Vom trece de la o extremă la alta

Nopţile vor rămâne şi ele tropicale, cu temperaturi care în multe locuri nu vor coborî sunt 25 de grade, ceea ce înseamnă că nici blocurile nu vor mai avea timp să se răcească. Codul roşu este în vigoare până miercuri dimineaţă, însă după această perioadă vremea nu se liniştete complet.

Articolul continuă după reclamă

Aerul foarte fierbinte va fi înlocuit treptat de o masă de aer mai rece, iar această diferenţă de temperatură poate genera ploi torenţiale, furtuni puternice sau chiar grindină, în special în vestul, centrul şi nordul ţării. Fenomenele se pot extinde şi în celelalte regiune. Vom trece de la o extremă la alta, motiv pentru care autorităţile recomandă cetăţenilor să urmărească avertizările meteo.