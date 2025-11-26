Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că a urmărit-o în trafic şi ar fi ameninţat-o cu moartea

O femeie de 33 de ani îl acuză fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie că a ameninţat-o cu moartea şi ar fi urmărit-o cu maşina în mai multe zone din Bucureşti. El în schimb susţine că este victima în situaţie şi că din contră, femeia l-ar fi urmărit pe mai multe străzi.

Femeia s-ar fi adresat unui echipaj de Poliţie pentru a semnala că se simte în pericol.

Poliţia Capitalei a informat, într-un comunicat, că poliţişti de la Secţia 2 au fost sesizaţi, în jurul orei 03:10, de către o femeie de 33 de ani cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită de un autoturism în mai multe zone din Bucureşti şi din judeţul Ilfov.

Ea a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din judeţul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii şi ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă.

"În timp ce poliţiştii discutau cu femeia, la echipajul de poliţie s-a prezentat şi bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susţinând totodată că nu ar fi avut nicio discuţie cu aceasta", a transmis Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Poliţiştii le-au adus la cunoştinţă ambelor persoane prevederile Legii nr. 26/2024 referitoare la emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, însă acestea au refuzat completarea cererii. Totodată, şi-au rezervat dreptul de a depune plângere în termenul legal.

"Cercetările sunt efectuate, din oficiu, de poliţiştii Secţiei 2 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, urmând a fi sesizată unitatea teritorială competentă", a indicat sursa citată.

