Video Masa de sărbătoare fără stres: cât costă meniurile de catering de Paște

Scăderea consumului se resimte și la masa de Paște. Deși firmele de catering au înregistrat mai puține comenzi față de alți ani, românii au continuat să comande. Mâncarea tradițională rămâne, însă, nelipsită de pe mesele de sărbătoare și în acest an. 

de Cristina Niță

la 12.04.2026 , 17:35

Românii aleg în această perioadă o variantă de compromis: masa de sărbătoare, dar fără ore petrecute în bucătărie.

"Să spunem că e mai comod, nu avem timp, mergem la serviciu, avem job-uri, avem bussines-uri şi dacă tot există şi avem posibilitatea să comandăm de undeva de unde este şi bună mâncarea de ce nu". "Ca să nu gătească soţia iau de la domnii că sunt preţ-calitate foarte bun. De Paşte şi de Crăciun", spun oamenii.

Faţă de anii trecuţi, comenzile de catering sunt mult mai mici, însă mai bine gândite. Ideea de bază este simplă: tradiția rămâne pe masă, dar fără risipă și fără excese.

"Ca la fiecare sărbătoare oamenii rămân pe tradiţional şi îşi comandă celebrul drob de miel, friptură de miel, ciorba de miel, salatele de beof, de vinete. Preţurile pornesc undeva de la 200 de lei, până la 300 de lei astfel încât bugetul fiecăruia să se încadreze în buzunarul lor", a declarat Andreea Ionescu -  reprezentant firmă catering.

În bucătării, preparatele sunt gătite pe loc, iar ingredientele folosite păstrează gustul autentic.

Catering de Paște mai cumpătat

"Aici avem un preparat, fripturica de miel tradiţională, acum este aproape de finalizare programul. Este prin înăbuşire şi urmează să îl trimitem către clienţii noştri", a declarat Adrian Dumitraşcu, bucătar-şef.

Cu toate acestea, diferenţa dintre comenzile pe care oamenii le-au făcut anul trecut şi cele de anul acesta este destul de mare.

"Rasol de miel la cuptor cu plante aromate şi proaspete. Drob făcut din organe de miel şi organe de pasăre, cu mult mărar, pătrunjel, ceapă verde, usturoi. Făcut ca la mama acasă", a declarat Manuela Panaite - director firma catering.

Pentru cei care nu au apucat îşi gătească, pot apela şi astăzi la firmele de catering.

