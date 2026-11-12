Patru sute de mii de euro. Atât este preţul vieţii unui copil. Familia unei fetiţe din Huşi trebuie să primească aceaste despăbubiri după ce copilul lor s-a stins în spital. Banii îi vor plăti medicul şi unitatea medicală. Copila de 4 ani a murit după ce i-a fost administrat un antibiotic, fără să se verifice dacă are alergie la astfel de medicamente.

Totul s-a întâmplat în 2014. Alexandra avea doar 4 ani și pentru ca se simțea rău, avea căile aeriene puternic inflamate, părinții au mers cu ea la spitalul din Huși. Desi a plecat de acasă pe propriile picioare, o dată ajunsă la spital starea fetiţei s-a agravat, iar medicul pediatru a internat o şi i-a administrat un antibiotic, fără ca micuța să mai treacă prin unitatea de primiri urgențe.

Copila ar fi avut o reacție alergică severă. Atunci mai multe controale de la minister au arătat că protocoalele erau greșite sau nu fuseseră respectate, mai precis nu i s a făcut un test de alergii copilului. Cu toate astea, dosarul penal a stabilit că nimeni nu e vinovat de moartea fetei. Medicul a primit o mustrare de la Colegiul Medicilor și profesează până și în ziua de astăzi pe aceeași secție.

Părinții au cerut atunci pe cale civilă daune morale. Acum, la 12 ani distanță, judecatorii au stabilit că familia copilului va primi de la medic și spital 400.000 de euro.

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