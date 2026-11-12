Partidele de dreapta fac planul anti-Nicușor Dan. Kovesi l-ar putea înfrunta în 2030

Război total între Nicuşor Dan şi partidele de Dreapta. PNL şi USR anunţă o alianţă a Dreptei unite, iar Liberalii au planuri mari. Ilie Bolojan - premier în 2028 şi preşedintele României în 2030, atunci când l-ar putea înfrunta pe Nicuşor Dan în cursa pentru Cotroceni. Un alt scenariu, vehiculat de surse politice, ar fi ca fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi, să candideze la prezidenţiale cu susţinerea PNL şi USR.

PNL va fuziona în curând cu Forța Dreptei, dar liberalii ar vrea o alianță mai largă cu USR și toate partidele de dreapta pentru alegerile din 2028.

"În mod evident, partenerul principal în aceste discuții va fi USR. Fără o alternativă serioasă la această axă pe care o vedem construindu-se PSD-AUR nu vom putea face nimic", a declarat Ilie Bolojan, președinte PNL.

PNL și USR pregătesc o alianță pentru alegerile din 2028

Ilie Bolojan și-ar dori ca Polul Modernizării să câștige alegerile locale și parlamentare în 2028. Asta în timp ce liberalii așteaptă ca PNL să-și ia revanșa în fața președintelui Nicușor Dan.

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"Eu cred că Ilie Bolojan se îndreaptă către președinția României, asta este convingerea mea. PNL a înțeles foarte bine că nu poate avea un partener în președintele actual al României, aceasta este dorința electoratului de dreapta în România, de a oferi o alternativă credibilă", a spus Alexandru Muraru, deputat PNL.

"Eu în primul rând îl văd pe Ilie Bolojan în 2028 premierul României și apoi vedem ce se mai întâmplă până la prezidențiale, pentru că e drum lung", a declarat Robert Sighiartău, deputat PNL.

"Pur și simplu 30% e mai mic de 50%. Mergi în Opoziție și speri să faci mai mult și să guvernezi după alegerile viitoare. Dar e ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului", a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Ilie Bolojan, posibil candidat la prezidențiale în 2030. Kovesi, un alt nume vehiculat

Un alt scenariu, vehiculat de surse politice, ar fi ca PNL și USR să o susțină pe Laura Codruța Kovesi la alegerile prezidențiale din 2030.

Fosta șefă DNA a intrat în conflict cu președintele Nicușor Dan. Asta după ce șeful statului a vorbit despre abuzuri comise de procurorii DNA.

"Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Funcția de președinte este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în forma bună", a declarat Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef DNA.

"E o declarație neașteptată pentru o doamnă", a precizat Nicușor Dan.

Un sondaj INSCOP, realizat în luna noiembrie, arată că o alianță PNL-USR ar putea obține un scor de 32% la alegerile parlamentare din 2028.