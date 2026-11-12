Harta României se schimbă radical. După mai bine de jumătate de secol, sunt şanse să asistăm la o "revoluţie" administrativă. Dispar judeţe şi, odată cu ele, mii şi mii de posturi din autorităţi locale.

Noua hartă administrativă este inspirată din cea a Curţilor de Apel, care au în jurisdicţie mai multe judeţe. Practic, din cele 41 de judeţe existente vor rămâne doar 15. Nu se vor numi "regiuni" sau altfel, pentru că ar fi nevoie de modificarea Constituţiei, care prevede că România este împărţită în judeţe, fără a preciza numărul lor.

Dispar astfel 26 de consilii judeţene, cu toate instituţiile din subordine. Asta înseamnă eliminarea a circa 18.000 de funcții locale, din cele 130.000 câte sunt în aparatele autorităţilor județene. Reorganizarea presupune şi "retrogradarea" la statutul de comună a peste 146 de orașe și chiar două municipii: Orșova și Beiuș. Iar pentru asta explicaţia este simplă: nu îndeplinesc unul dintre criteriile pentru a fi oraş: o populaţie de peste 10 mii de oameni.

Printre ele sunt şi câteva dintre cele mai cunoscute staţiuni de la mare şi de la munte: Sinaia, Bușteni, Predeal, Eforie sau Techirghiol. În plus, vor fi desfiinţate comunele foarte mici. Pentru pragul minim pe care trebuie să-l îndeplinească sunt mai multe propuneri, între 1.500 şi 3.000 de locuitori. Evident că au apărut şi primele controverse. Este luată în calcul dispariţia Primăriei Capitalei şi inclusiv a funcţiei de primar general iar în acest scenariu, cele 6 sectoare vor fi structuri distincte, în cadrul Judeţului Bucureşti.

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