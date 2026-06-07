Moarte suspectă la unul dintre cele mai mari spitale din ţară. Un medic rezident a fost găsit fără viață în toaleta Spitalului Floreasca, în timpul unei gărzi. Primele informații indică o posibilă supradoză.

O zi care trebuia să fie o zi obişnuită s-a transformat într-o tragedie. Un medic rezident din anul 5 care lucra în secţia de Urgenţe a Spitalului Floreasca a fost găsit fără suflare în toaleta instituţiei. Potrivit surselor Observator, alarma s-a dat în cursul după-amiezii de sâmbătă atunci când medicul intrase în baie.

Bărbatul lasă în urmă o soţie şi doi copii de până în 3 ani

Acesta a fost observat de o femeie de la curăţenie şi tot ea a observat că medicul nu mai iese din baie. A chemat un brancandier în ajutor, iar când acesta a intrat în toaletă l-a găsit pe medic în stop cardio-respirator. Colegii lui au încercat să-l resusciteze, dar după o oră au fost nevoiţi să declare decesul. Surse medicale indică faptul că, din primele date, ar fi vorba despre o supradoză autoinjectată.

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Medicul era foarte apreciat şi nu crease nicio problemă. Bărbatul lasă în urmă o soţie şi doi copii de până în 3 ani. Această tragedie aduce în prim plan o problemă acută a sistemului medical: suprasolicitarea medicilor în gărzi. Gărzile de 24 sau chiar 36 de ore sunt la ordinea zilei. În ultimii 20 de ani, zeci de medici au murit în timpul gărzilor sau imediat după ce au ieşit din tură.