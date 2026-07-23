Dezastru în destinaţia de vacanţă preferată a românilor. O furtună violentă a provocat haos pe plajele şi pe străzile din oraşul Varna. Un copil a fost rănit, după ce a fost lovit de obiecte de metal purtate de vânt, iar mai multe magazine, apartamente şi beciuri au fost inundate. Ploaia a durat doar o oră, suficient însă cât să paralizeze întregul oraş. De cealaltă parte, Europa de Vest se luptă cu incendiile de vegetaţie, iar sute de localnici şi turişti au fost evacuaţi de urgenţă din calea flăcărilor.

În doar o oră de ploaie torenţială, oraşul Varna a devenit de nerecunoscut. Cei peste 50 de litri pe metru pătrat au paralizat sistemul de canalizare, iar străzile au fost acoperite complet de apă. 7 persoane au rămas blocate în maşini în pasajele subterane.

"Am intrat şi mi s-a oprit maşina, apoi pompierii m-au scos afară. Nu aveam cum să deschid uşa". "Mi s-a scufundat maşina. M-am aşteptat să nu fie atât de rău, dar era mult mai nasol decât mă aşteptam, iar maşina a derapat", au spus oamenii.

În fiecare sezon, aproape un milion de români merg pe litoralul bulgăresc. Pentru cei care sunt în vacanţă acum, furtuna a transformat staţiunile în oraşe-fantomă: plajele sunt pustii, iar magazinele inundate închise.

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"Am fost inundaţi de mai multe ori în ultimii ani. Este cred că a şasea sau şaptea oară", a spus un localnic.

În sudul ţării, lângă Burgas, un copil a fost rănit de bucăţi de metal smulse de vântul cu putere de uragan.

Serviciile de urgenţă au primit peste 100 de apeluri privind incidente provocate de vremea severă.

În paralel, vestul Europei se luptă în continuare cu incendiile de vegetaţie. În Spania, focarul din La Mierla - al doilea cel mai mare incendiu din istoria recentă a ţării - este încă activ.

Arde şi în apropierea oraşului Toledo, la sud-vest de Madrid.

Franţa se luptă şi ea cu incendii devastatoare. Un nou focar a izbucnit în departamentul Gironde, din sud-vestul ţării. Peste 700 de oameni au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele ca măsură de precauţie.