"Furnizorul" lui Epstein, impresarul Daniel Siad, găsit mort la Paris. I-ar fi prezentat şi tinere din România

Daniel Siad, un impresar de modele care avea legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, a fost găsit mort în propria locuință, într-o suburbie din nord-vestul Parisului. Numele impresarului în vârstă de 69 de ani apărea de mii de ori în documentele despre Epstein făcute publice de guvernul SUA. Siad a negat că ar fi știut despre pericolul reprezentat de milionarul decedat, scrie BBC.

"O anchetă pentru stabilirea cauzei morții a fost deschisă luni seară, după descoperirea cadavrului", a transmis Parchetul din Nanterre pentru BBC, adăugând că va fi efectuată o autopsie.

"Anya", una dintre victimele lui Epstein, a declarat anterior pentru BBC că Siad i-ar fi făcut cunoștință cu Epstein.

"Totul a fost o înscenare", a spus ea, descriindu-l pe Siad drept "în esență, un traficant profesionist".

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Într-un e-mail trimis lui Epstein și făcut public odată cu documentele, Siad scria: "În această afacere mă simt uneori ca un pescar, uneori prind repede, alteori nu prind niciun pește".

Daniel Siad susținea că nu știa ce făcea, de fapt, Epstein

Într-un interviu recent acordat CNN, Siad a susținut că nu știa că femeile erau abuzate de Epstein.

"Am avut încredere în el, am crezut că acest individ este un profesionist", spunea impresarul.

Daniel Siad i-a prezentat lui Epstein inclusiv tinere din România, câteva fotomodele românce care au fost la Paris, dar stau în București.

Siad făcea obiectul mai multor plângeri în Franța

Siad făcea el însuși obiectul mai multor plângeri în Franța, inclusiv al unor acuzații de viol, prima fiind depusă în luna februarie. El a negat orice faptă ilegală în mai multe interviuri acordate recent presei.

Un fost model, care a dat o declarație la poliție în luna iunie, în cadrul anchetei care îl viza pe Siad, a declarat pentru BBC că moartea acestuia înseamnă că informațiile pe care le-ar fi putut deține despre Epstein sunt acum pierdute.

"O verigă importantă a lanțului tocmai a dispărut fără urmă, fără să fi existat măcar posibilitatea de a obține informațiile pe care Daniel Siad le-ar fi putut deține, având în vedere că nu a fost niciodată audiat. […] S-a pierdut prea mult timp... și acesta este încă un mod prin care pistele se răcesc. Sper să nu fim nevoiți să așteptăm încă șapte ani pentru ca locuința sa să fie percheziționată, deși cred că este deja prea târziu", a spus ea.

Anne-Claire Le Jeune, membră a unui grup de avocați ai organizației neguvernamentale Innocence en Danger, care a făcut presiuni pentru deschiderea unei anchete privind activitățile lui Epstein la Paris, în 2019, a declarat că victimele au fost private de dreptate.

"Clientele mele au găsit puterea de a rupe o tăcere deosebit de apăsătoare, având în vedere legăturile lui Daniel Siad cu Jeffrey Epstein", a spus ea.

Nu este primul agent cu legături cu Epstein care a fost găsit mort

Un alt asociat al lui Epstein, agentul francez de modele Jean-Luc Brunel, a fost găsit spânzurat în celula sa dintr-o închisoare din Paris, în 2022.

Bărbatul, în vârstă de 76 de ani, se afla în arest de peste un an și era anchetat sub suspiciunea de viol asupra unor minore și de trafic de minore în scopul exploatării sexuale. Brunel negase orice faptă ilegală.

Brunel a fondat agenția MC2 Model Management cu finanțare din partea lui Epstein și era suspectat că transporta și găzduia fete sau tinere pentru acesta.