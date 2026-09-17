Şi-au pus vieţile la pariuri şi au pierdut totul. Observator vă prezintă poveştile a doi oameni care au risipit averi la jocurile de noroc şi au ajuns în pragul disperării. Fără bani şi fără prieteni, au fost salvaţi de familie. Două mărturii rare despre drumul de la prima miză la dependenţă şi despre lupta pentru o viaţă fără jocuri de noroc.

"Am vrut să mă autodistrug. Mi-am vândut maşina la amanet, aurul, echipamentele. Tot ce a fost de valoare, ceasuri, tot şi am jucat acea sumă mare de bani în 10 minute maxim. Am pierdut acei bani, evident", povesteşte Cătălin Toma, fost dependent de jocuri de noroc.

Cum a ajuns Cătălin dependent de jocuri de noroc

Cătălin Toma are 42 de ani. Ţine minte şi acum prima zi când a intrat într-un cazino. Era în luna de miere, în Las Vegas, când, din curiozitate, a jucat 100 de dolari la un aparat tip slot machine! I-a pierdut şi a trăit apoi cu impresia că trebuie să-i recupereze, imediat cum ajunge în România.

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"Am jucat la un cazino de la parterul blocului, cum încep toţi. O sumă mică de bani. Am câştigat foarte mulţi bani şi atunci s-a înfiripat acest microb negativ. 4.000 de lei, cu 50 de lei", mai spune Cătălin Toma.

La început totul a fost o distracţie. Cu timpul, totul s-a transformat într-o patimă. Din cazinoul de la scara blocului a trecut la cel din telefon.

"În online am pierdut în doi ani de zile sume uriaşe. Peste 100 de mii de euro. Dar am şi câştigat mult. În total am rulat un milion de euro."

Reporter: "Şi unde sunt banii ăştia acum?"

"Nu sunt la mine, sunt în datorii!"

Dintr-un om vioi şi plin de planuri, Cătălin a devenit depresiv şi fără să se gândească la viitor. Recunoaşte că a fost la un pas de moarte!

Reporter: "Ai avut vreodată gânduri negre?"

Cătălin: "Da! Cum să nu, oricine are. Cine spune altceva minte!"

Şi când totul părea pierdut, a primit acea mână de ajutor care avea să-l scoată din întuneric. Mama i-a fost salvarea.

"Ştia că este ceva în neregulă cu mine. [...] Au fost nişte momente oribile. Nici nu le pot descrie în cuvinte", povesteşte Cătălin.

Cătălin a fost internat o lună într-o clinică de recuperare

Cătălin a fost internat într-o clinică de recuperare din Prahova, unde a urmat un tratament "de dezintoxicare" o lună.

"Am participat la toate terapiile care mi s-au oferit aici. Nu am lipsit niciun curs. Fiecare a avut un impact şi o măsură în procesul meu de vindecare. Psihologul, psihiatrul, medicul, preotul!", spune Cătălin.

Jocurile de noroc i-au distrus viaţa la doar 29 de ani

Şi Diana şi-a găsit salvarea în aceeaşi clinică.

Tot jocurile de noroc i-au distrus viaţa, la doar 29 de ani.

Reporter: "Ce jucai?"

Diana: "La păcănele!"

Reporter: "Şi-ţi oferea o senzaţie plăcută?"

Diana: "Da, dopamină! Dar era falsă! Şi emoţia aia, că o să câştig, mama, o să câştig, dar nu am câştigat nimic. Mai mult am pierdut! Aveam impresia că o să mă îmbogăţesc, mai mult decât aveam. Şi am pierdut toţi banii, nu mai aveam niciun ban. Am avut şi gânduri negative. Am fost foarte tristă, depresivă."

Reporter: "Câţi bani ai pierdut în total? Ai calculat?"

Diana: "Da, vreo 50.000 şi ceva de euro, în total! Sunt bani!"

Şi ea a avut norocul să fie salvată la timp. Tot de familie! La ea, tratamentul este încă în desfăşurare. 4 luni i-au trebuit ca să se schimbe şi să-şi găsească noi pasiuni. Cum ar fi desenul.

"Mă ajută ce să fac pe viitor. Îmi ocupă mintea pentru gânduri pozitive!", explică Diana.

Diana şi Cătălin sunt doar două dintre victimele unei dependenţe care începe, de multe ori, cu o miză nevinovată şi se termină cu datorii, depresie şi familii destrămate. Tratamentul îi învaţă cum să recunoască pericolul şi cum să reziste atunci când reapare dorinţa de a juca.

"Dacă-mi vine din nou pofta de joc, să mă joc, ei trebuie să ştie cum să facă să nu mai apară acea poftă. Ce au de făcut să nu mai fie în acel moment, să cadă în capcana aceasta a dependenţei?", explică Valeriu Florea, terapeut şi manager de clinică.

În România nu există o statistică oficială actualizată privind numărul dependenţilor. Estimarea de 100.000 de oameni provine dintr-un studiu realizat în urmă cu mai bine de un deceniu.