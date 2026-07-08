Trump s-a întâlnit cu Zelenski: SUA ar putea permite Ucrainei să fabrice sisteme Patriot

Donald Trump a lăsat de înţeles că SUA ar putea permite Ucrainei să producă sisteme Patriot. Declaraţiile au fost făcute la întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja summitului NATO de la Ankara. Liderul de la Casa Albă a mai transmis şi că SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei "pentru a salva vieți”.

Donald Trump a spus în Turcia că Europa și Ucraina ar putea primi licențe pentru producerea sistemelor de apărare Patriot. Declarațiile au fost făcute în timpul întâlnirii cu Volodimir Zelenski, în partea deschisă presei.

Întrebat dacă ar accepta ca Europa să producă rachete Patriot pe plan intern, în baza unei licențe americane, Trump a spus că "vom discuta despre acest lucru", precizând că este vorba despre o armă "defensivă".

Ulterior, Trump a sugerat mai ferm că SUA sunt pregătite să accepte acorduri de licențiere pentru sistemele Patriot. "O păsărică tocmai mi-a șoptit despre faptul că le vom acorda dreptul să producă sisteme Patriot. Le vom arăta cum să o facă", a spus el. "Încă nu am informat compania (producătoare), dar asta se va rezolva", a adăugat el. Nu este clar dacă licenţa se referă şi la rachetele interceptoare. La această cerere Trump a răspuns mai degrabă negativ, afirmând că Statele Unite au la rândul lor nevoie de aceste rachete.

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Loviturile ucrainene în adâncul Rusiei reprezintă "o escaladare care poate contribui la încheierea războiului", a mai spus Trump.

Președintele SUA l-a lăudat în repetate rânduri pe Zelenski și chiar a râs, la un moment dat, de cât de mult a evoluat relația dintre cei doi de la celebrul scandal din Biroul Oval de anul trecut, a relatat The Guardian.

Trump a vorbit și despre speranțele sale privind dezvoltarea Ucrainei după război și despre valorificarea "potențialului uriaș" al țării. Pentru Ucraina vor conta însă mai mult sprijinul aparent pentru atacurile în interiorul Rusiei şi sugestia foarte clară că Ucraina ar putea primi o licență pentru a produce Patriot, precum și promisiunea fermă și repetată de a susține un acord de pace "pentru a salva vieți" și de a oferi garanții solide de securitate.

"Vrem să facem acest lucru, vrem să o facem pentru a salva vieți.(...) Încerc să salvez vieți", a spus Trump, întrebat dacă SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucraine.

Întrebat dacă este pregătit să impună sancțiuni suplimentare Rusiei, președintele SUA a spus că există "o presiune foarte mare asupra președintelui Putin", adăugând că "nu cred că îi place ce se întâmplă".

Trump a recunoscut expertiza Ucrainei în domeniul dronelor și a spus că americanii ar fi pregătiți să cumpere drone ucrainene.

"Le-am cumpăra dronele. Noi producem drone, producem drone excelente, dar ei au capacitatea de a fabrica foarte multe, ceea ce este uimitor, având în vedere că, în condiții de război, le produc în subsoluri, oriunde există cât de cât un adăpost sau chiar și acolo unde nu există un adăpost", a spus preşedintele SUA.

Liderul de la Casa Albă a mai comentat că Ucraina se află într-o poziție deosebit de bună în privința producției de armament, deoarece dispune de specialiști. "Asta spun și despre sistemele Patriot. Ei ar putea să le producă. Majoritatea țărilor nu ar fi capabile", a subliniat el.

Trump le-a spus jurnaliștilor că va discuta telefonic cu Vladimir Putin în cursul zilei și că vrea să audă întrebarea lor pentru liderul rus. Sugestia a fost: "Când va pune capăt acestui război?"

"Nu cred că i-am pus vreodată această întrebare", a glumit Trump, adăugând că Putin "vrea să încheie războiul curând" și "cât mai repede posibil".

"Vorbesc mult cu el. Puțin mai rar acum, dar relația este foarte bună", a mai completat Trump. Liderul american susține că este "dur cu Rusia, mult mai dur decât se presupunea că voi fi".

Zelenski, aflat lângă el, a intervenit, spunând că nu este sigur care sunt condițiile lui Putin pentru a accepta un acord de pace și că acestea "se schimbă" pe măsură ce armata ucraineană devine mai puternică.

Ucraina vrea "să mute acest război de pe câmpul de luptă în aer", iar acest lucru o ajută să controleze frontul, a mai precizat liderul de la Kiev.