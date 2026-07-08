Dronele ucrainene au lovit în ultimele 72 de ore 19 petroliere şi un cargobot din aşa-numita "flotă fantomă", utilizată de Rusia pentru a ocoli sancţiunile la exportul de hidrocarburi şi al produselor provenind din teritoriile ocupate ale Ucrainei, a anunţat miercuri şeful Forţelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, citat de EFE.

Ucraina susține că a lovit 19 petroliere din "flota fantomă" a Rusiei în doar 72 de ore - Profimedia

Comandantul ucrainean, cunoscut sub porecla "Magyar", pentru că este de origine ungară, a informat şi despre un alt atac în apropiere de oraşul Kerci din estul Crimeei în care a fost lovit un feribot care face legătura între peninsula ocupată şi Federaţia Rusă.

Nouă dintre petroliere au fost lovite în cursul dimineţii de miercuri în Marea Azov, situată între peninsula ocupată Crimeea şi teritoriul rus, în nordul Mării Negre, cu care se comunică prin strâmtoarea Kerci.

Responsabilul militar ucrainean a menţionat în raportul prezentat miercuri ca, în ultimele ore, au fost bombardate şi şase substaţii electrice din Crimeea.

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"Magyar" a estimat la aproximativ 50 numărul infrastructurilor energetice afectate în peninsula ocupată în luna iulie până miercuri.

În plus, pe lângă nave şi substaţii, forţele ucrainene de drone au lovit în noaptea de marţi spre miercuri până la 53 de obiective militare nespecificate de "Magyar", atât în Crimeea, cât şi în teritoriile ocupate din Ucraina continentală, potrivit bilanţului prezentat de comandant.

Crimeea a înregistrat întreruperi îndelungate de curent electric din cauza acestor bombardamente ucrainene, care au lăsat peninsula ocupată şi fără rezerve suficiente de combustibil. Astfel, forţele ucrainene au lovit poduri şi căi de comunicaţie în sudul Ucrainei, în teritoriul aflat în prezent sub ocupaţie, cât şi rafinării, nave şi depozite de petrol.

Prin această campanie de atacuri, Kievul încearcă să izoleze trupele ruse din această peninsulă strategică şi pe cele din teritoriile ocupate din sudul Ucrainei, aproape de Crimeea.