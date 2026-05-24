Arta a fost celebrată aseară, în toate formele ei, la Noaptea Muzeelor. De la clasicele vizite în locuri istorice până la experiențe digitale imersive, românii din toată țara s-au bucurat de unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale anului. În timp ce unii au descoperit lumea medievală de la Castelul Corvinilor, alţii au admirat eleganţa Cazinoului de la Malul Mării.

La Constanţa, eleganța stilului Art Nouveau din secolul al 19-lea s-a întâlnit cu inovațiile tehnologice din artele vizuale la Cazino.

"Este foarte frumos şi încă nu am văzut tot. Abia aştept să urc şi la etaj să văd". "E interactiv. Şi am observat că are şi VR, are de toate", au afirmat vizitatorii.

Aproximativ 5.000 de oameni de toate vârstele au vizitat Cazonoul în cele două zile cu acces gratuit. Cu toţii au descoperit istoria fascinantă a clădirii care a traversat peste un secol de transformări.

O mulţime de oameni aşteaptă să viziteze Cazionul din Constanţa. Unii dintre ei au de aşteptat şi câteva ore la rând pentru a putea vizita clădirea. Accesul s-a făcut pe bază de rezervare, însă în limita locurilor disponibile au fost primiţi şi cei care nu îşi făcuseră programarea în prealabil.

Constanţa a avut un dublu motiv de sărbătoare.

"De zilele oraşului, weekendul acesta vineri şi sâmbătă, am decis să dechidem porţile cu acces gratuit pentru toţi oameni care şi-au dorit să vină să viziteze Cazinoul. Intervalul de vizitare cu acces gratuit a fost între orele 18 şi 12 noaptea",a afirmat Anamaria Mișa, manager de marketing la Cazionul Constanţa.

Iancu de Hunedoara "a prins viaţă" pe zidurile Castelului Corvinilor

Şi la Hunedoara, la Castelul Corvinilor, istoria a prins viaţă cu ajutorul tehnologiei. Aşa se face că Iancu de Hunedoara le-a vorbit celor 20 de mii de viziatori, direct de pe zidurile cetăţii.

Atmosfera a fost completată de un concert susţinut de Micea Baniciu.

"Locul e foarte frumos, castelul este ceva ce eu n-am mai văzut de multă vreme. Şi publicul tânăr a stat să-mi asculte fiecare dintre cântece, deci însemnă că mai am valoare", a afirmat Mircea Baniciu.

Bucureştenii au stat la coadă pentru experienţa Ateneului Român

Şi bucureştenii au stat la coadă de Noaptea Muzeelor. Mulţi dintre ei, pentru a simţi experienţa Ateneului.

Evenimente culturale au avut loc şi la Galaţi. Muzeul de Arte Vizuale a găzduit, în premieră națională, o expoziție formată din 12 lucrări ale marelui artist plastic Rembrandt.

Sute de vasluieni, au luat cu asalt sălile de expoziție ale Muzeului Județean "Ștefan cel Mare". Niciodată instituția de cultură nu a fost vizitată de un număr atât de mare de persoane. Aceştia s-au putut bucura de expoziții, activități interactive, muzică live și spectacolele de lumină.

La Mehedinţi, Muzeul "Regiunii Porților de Fier" și-a deschis larg porțile. Vizitatorii au venit în număr ridicat pentru a vizita secțiile instituției, dar și parcul arheologic. Fondat în 1972, muzeul reprezintă una dintre cele mai importante instituții culturale din sud-vestul României.

Noaptea Muzeelor a adus un succes uriaș Grădinii Zoologice din Târgu Mureș. Aproape 10.000 de intrări, față de 4.000 anul trecut. Atracția principală a fost casa tropicală, unde vizitatorii au avut ocazia să se plimbe printre lilieci aflați în zbor.

Ieşenii au stat şi ei la coadă, la Palatul Culturii, pentru a vedea în premieră opera "Cap de copil" a lui Constantin Brâncuși.

