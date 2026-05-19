Muzee, galerii și spații culturale din întreaga țară își deschid porțile pentru public în cadrul ediției 2026 a Noaptea Muzeelor 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale anului. Vizitatorii vor putea participa la expoziții speciale, tururi ghidate, concerte și activități interactive pregătite până târziu în noapte.

Noaptea Muzeelor 2026. Ce muzee din Bucureşti şi din ţară vor fi deschise pe 23 mai

Reconstituiri cu soldațiromani, observații astronomice prin telescop, hărți de o jumătate de mileniu, instalații multimedia și expoziții cu podoabe neolitice descoperite în Marea Mediterană se numără printre atracțiile pregătite pentru ediția din acest an a Nopții Europene a Muzeelor, potrivit Mediafax.

Noaptea muzeelor 2026 are loc pe 23 spre 24 mai

Potrivit organizatorilor Nopții Muzeelor 2026, manifestările programate sâmbătă, 23 mai,reunesc peste 250 de muzee și spații culturale din 36 de județe, în cadrul celei de-a 22-a ediții desfășurate în România. Evenimentul are loc anual în apropierea datei de 18 mai, declarată de ICOM (Consiliul Internațional al Muzeelor) drept Ziua Internațională a Muzeelor.

Ce muzee din Bucureşti participă

În București, Primăria Capitalei își deschide sediul pentru public cu tururi ghidate, expoziții și muzică live. Vizitatorii vor putea descoperi istoria clădirii monumentistoric, construită între 1906 și 1910, după planurile arhitectului Petre Antonescu.

Publicul va putea vizita și expoziția „Bucureștiul care n-a maifost”, dedicată unor proiecte arhitecturale care nu au maifostrealizate, dar și seria „Primari de seamă ai Bucureștiului”. În curtea interioară va fi amplasată instalația participativă „București ACUM”, unde vizitatorii suntinvitați să lase mesaje, idei și imagini despre orașul în care trăiesc, într-un proiect colectiv dedicat Bucureștiului contemporan. Seara va fi completată de concerte și sesiuni de muzică live.

Evenimente speciale sunt pregătite și de instituțiile culturale din subordinea Primăriei Municipiului București. La Muzeul Național al Literaturii Române sunt programate vernisaje, concerte și discuții în grădina muzeului, iar casele memoriale „George și Agatha Bacovia” și „Tudor Arghezi -Mărțișor”. Şi Arcul de Triumf va fi deschis gratuit pentru vizitatori.

La ARCUB, centrul cultural al Primăriei Capitalei, artiștii Dan Perjovschi și Lia Perjovschi vor susține tururi ghidate pentru expoziția „DRAFT pentru o retrospectivă comună”. Tot în Capitală, Muzeul Hărților propune una dintre cele mai interactive experiențe ale serii: hărți istorice, inclusiv o piesă datată 1525, aplicația de realitate augmentată „Călătoria Novei”, puzzle-uri și activități pentru copii, într-o atmosferă completată de muzică mixată live.

Muzee din ţară care vor fi deschise

Soldații Romei, la Alba Iulia

În Alba Iulia, Garda Apulum va readuce la viață atmosfera orașului antic prin demonstrații și reconstituiri istorice cu echipamente romane și momente interactive organizate de Muzeul Național al Unirii.

Cerul, prin telescop, la Pitești

Observațiile astronomice prin telescoape instalate în curtea Muzeul Județean Argeș se numără printre atracțiile pregătite la Pitești, alături de reconstituiri istorice cu daci, romani și soldați din primulrăzboi mondial. Programul include și un concert al Orchestrei de Cameră a Filarmonicii Pitești.

Traseu cultural prin Galați

La Galați, ediția „Focus Galați”, coordonată de Muzeul de Artă Vizuală,transformă orașul într-un traseu cultural nocturn care reunește muzee,teatre, galerii, biblioteci și spații alternative. Organizatorii au anunțat dans contemporan, concerte, ateliere și intervenții artistice desfășurate simultan în mai multe puncte ale orașului.

Pian, șah și baletla Târgu Jiu

Recitaluri de pian și arii de operă,teatru de păpuși, ateliere de astronomie, șah și balet, dar și instalații vizuale contemporane pe fațadele clădirilor sunt pregătite la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, unde organizatorii promit vizitatorilor o experiență multisenzorială.

