Poliţiştii descoperă tot mai mulţi şoferi fără permis pe străzi. Anul trecut au prins, în medie, unu la fiecare două ore. Conduc în viteză pe şosele aglomerate și mulți comit accidente grave, mortale chiar.

Peste 4000 de români au avut dosar penal anul trecut pentru că au fost prinşi la volan fără permis ori cu permisul suspendat.

12 șoferi fără drept de a conduce, depistați zilnic

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

La începutul anului, un tânăr de 25 de ani a ieşit la plimbare cu maşina deşi băuse şi nu avea permis de conducere. Poliţiştii l-au prins după ce a făcut accident.

"Le dă acest curaj faptul că simt că străzile nu sunt supravegheate. Oamenii nu se simt supravegheați în trafic. Capacitatea poliției de a supraveghea traficul este limitată", a declarat Cătălin Codescu de la Asociaţia Victimelor Rutiere.

Conducătorii auto, mai vigilenți în trafic

Șoferii din Bucureşti spun că au învăţat să fie de două ori mai atenţi în trafic.

"Sunt atent și dacă am cedează și dacă am prioritate. Nu știi peste cine poți să dai. Mi s-a întâmplat și mie cândva, cu un băiat. Chiar nu avea nimic. Nici asigurare, nimic. Ieșise tanc", a povestit un şofer.

"Sunt inconștienți la volan. Trebuie să fii atent", a avertizat un conducător auto

21 de oameni au murit și 39 au fost răniţi grav în anul 2024 în accidente rutiere provocate de șoferi fără permis.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰